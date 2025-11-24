Pakistan Rajnath Singh Controversy: हिंदुत्व सोच को चुनौती मानते हुए पाकिस्तान ने राजनाथ के बयान की निंदा की

Pakistan Condemns Rajnath Singh’s Sindh Statement on Hindutva: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सिंध प्रांत पर हालिया टिप्पणियों की “कड़े शब्दों में निंदा” की है. मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें राजनाथ की टिप्पणियों को “भ्रमित और खतरनाक रूप से पुनरावर्तनवादी” कहा गया. बयान में कहा गया कि ऐसे रिमार्क्स एक “हिंदुत्व मानसिकता” को दर्शाते हैं, जो स्थापित वास्तविकताओं को चुनौती देने की कोशिश करते हैं और यह अंतरराष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अक्षुण्णता और राष्ट्रों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है.

पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारतीय नेताओं को ऐसी भाषा से बचना चाहिए जो तनाव बढ़ा सकती है. पाकिस्तान का कहना है कि राजनाथ सिंह और दूसरे नेताओं को ऐसे बयान से परहेज़ करना चाहिए जो क्षेत्र में शांति को नुकसान पहुँचा सकते हैं. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत के लिए यह बेहतर होगा कि वह अपने लोगों, खासकर कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर ध्यान दे.

Advertisment

Also Read: Delhi Pollution: पराली का असर घटने के बावजूद दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ स्तर पर – क्या हालात सुधरेंगे?

क्या है पूरा बयान:

🔊PR No.3️⃣4️⃣8️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



Pakistan Strongly Condemns Indian Defense Minister Rajnath Singh's Remarks About Pakistan’s Sindh Province https://t.co/wdeTkEg3xY

🔗⬇️ pic.twitter.com/qeXY0JmXgj — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 23, 2025

Also Read: Credit Card : अक्सर उड़ान भरने के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड है बेस्ट? मिलेंगे फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवार्ड, कैशबैक समेत कई बेनिफिट

सिंध प्रांत को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

रविवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन भविष्य में सीमाएँ बदल सकती हैं और यह क्षेत्र किसी दिन वापस आ सकता है. सिंधी समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी की लेखनी का जिक्र किया और कहा कि आडवाणी की पीढ़ी के कई सिंधी हिंदू आज भी यह स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं कि सिंध भारत से अलग हो गया था.1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान का गठन हुआ और सिंध क्षेत्र, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तब से पाकिस्तान का हिस्सा है.

‘सिंध के हमारे लोग…’ – राजनाथ सिंह ने कहा, यह हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा

सिंह ने कहा कि सिर्फ सिंध के ही नहीं, पूरे भारत के लोग सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि सिंध के कई मुसलमान भी इस नदी के पानी को उतना ही पवित्र मानते हैं, जितना मक्का में आब-ए-ज़मज़म को माना जाता है.

उन्होंने कहा, “यह आडवाणी जी का उद्धरण है. आज सिंध की भूमि भले ही भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यता के स्तर पर सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा. और जहाँ तक भूमि का सवाल है, सीमाएँ बदल सकती हैं. कौन जानता है, कल सिंध वापस भारत आ जाए. सिंध के हमारे लोग जो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, हमेशा हमारे ही रहेंगे; वे जहाँ भी हों, हमारे ही रहेंगे.” हालांकि, सिंह ने उस किताब का नाम नहीं बताया जिसकी वह बात कर रहे थे.

2017 में पूर्व उपप्रधानमंत्री आडवाणी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सिंध के बिना भारत अधूरा लगता है. उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था जो उस समय सिंध प्रांत की राजधानी थी और अब पाकिस्तान में है. वह अक्सर इस बात पर दुख जताते थे कि उनका जन्मस्थान अब भारत का हिस्सा नहीं है.

Also Read: Gallard Steel IPO : 376 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन के बाद 47% पहुंचा GMP, आज होगा शेयर अलॉटमेंट, क्‍या है आपका स्‍टेटस

सिंध भारत की पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है: राजनाथ सिंह

रविवार को अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि बंटवारे के बाद सिंधु नदी का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया और पूरा सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में है. उन्होंने कहा कि इससे न तो नदी का महत्व कम होता है, न क्षेत्र का और न ही सिंधी समुदाय का. उनके अनुसार, भारत के लिए इनकी अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी हजारों वर्ष पहले थी.

उन्होंने कहा कि सिंध नाम भारत की सांस्कृतिक पहचान और सिंधी लोगों की पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है. राष्ट्रगान का उदाहरण देते हुए सिंह ने बताया कि लोग आज भी गर्व से वह पंक्ति गाते हैं जिसमें पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा का उल्लेख है और जब तक भारत रहेगा, यह पंक्ति गाई जाती रहेगी.

Also Read: SIR Alert : सोच समझकर शेयर करें OTP, नहीं तो बैंक अकाउंट हो सकता है खाली

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.