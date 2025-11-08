Parliament Winter session : 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, इस तारीख तक चलेगी कार्यवाही

Parliament Winter sessionSchedule: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होग और यह 19 दिसंबर तक चलेगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी अपने एक्स हैंडल से शनिवार को दी. पोस्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र को 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यानी इस बार विंटर सेशन में संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही करीब 15 दिन देखने मिलेगी. हालांकि शीतकालीन सत्र की अवधि जरूरत के हिसाब से बढ़ाई भी जा सकती है. पिछले साल शीतकालीन सत्र की अवधि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक तय की गई थी.

इस तारीख तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र

संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि संसद के कार्यों की आवश्यकता के अनुसार तय की गई है. केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने अपने लेटेस्ट एक्स पोस्ट में कहा कि जरूरत पड़ने पर शीतकालीन सत्र की अवधि में बदलाव संभव है. यानी 19 दिसंबर के बाद भी संसद की कार्यवाही देखने को मिल सकती है. राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर, शीतकालीन सत्र, 2025 के लिए संसद के दोनों सदनों को 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 2025 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

