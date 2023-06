Vande Bharat Express: पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू; रूट और टाइम टेबल की डिटेल

Patna Ranchi Vande Bharat: पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हो गया है और ट्रेन सुबह 6.55 बजे पटना से रवाना हुई.

Vande Bharat Train: पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पूर जर्नी में 6 स्टेशनों पर रुकेगी.

Patna Ranchi Vande Bharat: पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सोमवार को पटना से शुरू हो गया. पटना रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर रवाना हुई और इसके रांची पहुंचने का समय दोपहर 1 बजे है. वापसी में यह दोपहर 2.20 बजे रांची से निकलेगी और रात 8.25 बजे पटना पहुंचेगी. इससे पहले, ट्रायल रन 11 जून के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन झारखंड में एक छात्र समूह द्वारा बुलाए गए 2 दिन के राज्यव्यापी बंद के कारण इसे सोमवार के लिए रीशिड्यूल किया गया. किन रूट से होकर गुजरेगी ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर), हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) बीरेंद्र कुमार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हो गया है और ट्रेन सुबह 6.55 बजे पटना से रवाना हुई. यह आज दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी. यह ट्रेन सिधवार (रामगढ़) और सांकी (रांची) के बीच सुरंगों और ऊंचे रेलवे पुलों से गुजरेगी. ट्रेन गया और बरकाकाना स्टेशनों पर रुकेगी. गया में ट्रेन का ठहराव 10 मिनट के लिए होगा. सुबह 11:30 बजे यह बरकाकाना स्टेशन पहुंचेगी. 6 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पूर जर्नी में 6 स्टेशनों पर रुकेगी. इनमें जहानाबाद, गया, कोडरमा, बरकाकाना हजारीबाग और मेसरा शामिल हैं. सिधवार और सांकी के बीच 27 किलोमीटर का हिस्सा चार सुरंगों से होकर गुजरता है, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग 1.7 किलोमीटर लंबी है, जबकि तीन अन्य सुरंग लगभग 600 मीटर लंबी हैं. ट्रायल रन के दौरान इस ट्रेन का परिचालन तीव्र गति से किया जाएगा. रेल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक से उचित दूरी बनाकर रखें, साथ ही मवेशियों को भी पटरियों से दूर रखें. 6:05 घंटे में पटना से रांची ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची तक की दूरी 6.05 घंटा में पूरी करेगी. इसी तरह, वापसी में भी इसे इतना ही वक्त लगेगा. 1 बजे रांची पहुंचने के बाद यह दोपहर 2:20 बजे यह रांची से खुलेगी और बरकाकाना, गया होते हुए देर शाम 8:25 बजे वापस पटना जंक्शन पहुंचेगी.