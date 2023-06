Punjab Fuel Price Hike: पंजाब में पेट्रोल-डीजल हुआ और महंगा, AAP सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स में की वृद्धि

आम आदमी पार्टी के अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने इस बार डीजल पर 1.13% और पेट्रोल पर 1.08% वैट में वृद्दि की.

साल में यह दूसरा मौका है जब पंजाब में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ी हैं.

Petrol Diesel Prices Rise in Punjab as AAP led State Govt Hikes VAT: पंजाब सरकार द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट (VAT) में बढ़ोतरी के बाद राज्य में पेट्रोल 92 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. डीजल के दाम भी 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं. राज्य के पेट्रोल पंप मालिकों ने यह जानकारी दी. VAT में वृद्धि के साथ मोहाली में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़कर क्रमशः 98.95 रुपये प्रति लीटर और 89.25 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. नई खुदरा कीमतें 10 और 11 जून की मध्यरात्रि से लागू हो गई हैं. 2023 में अब तक दूसरी बार बढ़ी फ्यूल की कीमतें यह इस साल में दूसरा मौका है जब पंजाब में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ी हैं. इससे पहले फरवरी 2023 में आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 90 पैसे प्रति लीटर का उपकर (सेस-cess) लगाया था. राज्य के आबकारी और कराधान विभाग ने शनिवार को ईंधन पर वैट में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी की. Also Read: बल्लेबाजों ने अच्छी पिच के बावजूद किया निराश, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप हारने के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा मोहाली में 96.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा पेट्रोल मोहाली के एक पेट्रोल पंप के मालिक अशविंदर सिंह मोंगिया ने कहा कि बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है, वहीं पेट्रोल पर इसे 1.08 फीसदी बढ़ाकर 15.74 फीसदी किया गया है. पेट्रोल पंप मालिक ने कहा कि वैट में बढ़ोतरी के साथ पंजाब में पेट्रोल और डीजल की दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक हो गई हैं. उन्होंने कहा कि संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में डीजल और पेट्रोल की खुदरा कीमतें क्रमशः 84.26 रुपये प्रति लीटर और 96.20 रुपये प्रति लीटर हैं. इसी तरह हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत 85.44 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की 96.29 रुपये प्रति लीटर है. शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने की निंदा की है. उन्होंने इस मनमानी वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है. पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा, ”भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का एक और जनविरोधी फैसला. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से पंजाब सरकार की विफलता और अक्षमता उजागर होती है. इससे लाखों पंजाबियों पर आर्थिक बोझ ही बढ़ेगा.