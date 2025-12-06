PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना पर बिग अपडेट, 1.14 करोड़ लोगों की बंद हुई 2000 रुपये की किस्त!

PM Kisan Yojana Update : पीएम-किसान सम्मान निधि देशभर के किसानों की उन्नति के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे फरवरी 2019 में किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है.
योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास खेती योग्य भूमि होना अनिवार्य है. वहीं, उच्च आर्थिक वर्ग या विशेष श्रेणियों में आने वाले कुछ व्यक्तियों को योजना से बाहर रखा गया है. सरकार ने इस योजना के लिए एक मजबूत डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्टर तैयार किया है, जिससे पैसा सीधे किसानों तक पहुंचे और किसी प्रकार के बिचौलिये की गुंजाइश न रहे. पारदर्शी रजिस्ट्रेशन और वेरीफिकेश प्रक्रिया के माध्यम से सरकार अब तक 21 किस्तों में किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित कर चुकी है.
करीब दो महीने बाद पीएम-किसान योजना (PM Kisan) के सात वर्ष पूरे हो जाएंगे, और इसी अवधि में किसानों को 22वीं किस्त जारी की जानी है. पहली से 21वीं किस्त तक के रिकॉर्ड देखें तो सबसे अधिक लाभार्थी 11वीं किस्त में जुड़े थे. वहीं, ताजा आंकड़ों के अनुसार योजना की आखिरी किस्त में 1.14 करोड़ किसानों की 2,000 रुपये वाली किस्त बंद हो गई. यहां दिए गए आंकड़ों से पूरी स्थिति विस्तार से समझी जा सकती है.
1.14 करोड़ लोगों को बंद हुई 2000 रुपये की किस्त!
योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 11वीं किस्त सबसे बड़ी रही है. वित्त वर्ष 2022-23 में जारी 11वीं किस्त के तहत 1,04,843,465 किसानों को लाभ मिला था, जो योजना के इतिहास की सबसे बड़ी संख्या है. उस समय 22,617.98 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे गए थे. हालांकि, इसी रिकॉर्ड से तुलना करें तो पिछले महीने जारी 21वीं किस्त में लाभार्थियों की संख्या घटकर 93,403,157 रह गई. इस दौरान सरकार ने 18,680.63 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा किए. आंकड़ों बता रहे हैं कि 11वीं किस्त के बाद से अब तक 1.14 करोड़ से अधिक किसानों को योजना से बाहर किया जा चुका है.
पीएम किसान की पहली और आखिरी किस्त कब और कितने लोगों को मिली
किस्त संख्या
तारीख
इनस्टॉलमेंट पीरियड
लाभार्थी किसानों की संख्या
ट्रांसफर रकम (करोड़ में)
पहली किस्त
24 फरवरी 2019
दिसंबर, 2018 - मार्च, 2019
3,16,21,382
6,324.28
दूसरी किस्त
2 मई 2019
अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019
6,00,34,808
13,272.00
तीसरी किस्त
1 नवंबर 2019
अगस्त, 2019 - नवंबर, 2019
7,65,99,962
17,526.92
चौथी किस्त
4 अप्रैल 2020
दिसंबर, 2019 - मार्च, 2020
8,20,91,433
17,942.95
|पाचवीं किस्त
|25 जून 2020
अप्रैल, 2020 - जुलाई, 2020
92,693,902
20,989.46
6वीं किस्त
9 अगस्त 2020
अगस्त, 2020 - नवंबर, 2020
9,72,27,173
20,476.24
7वीं किस्त
25 दिसंबर 2020
दिसंबर, 2020 - मार्च, 2021
9,84,75,226
20,474.95
8वीं किस्त
14 मई 2021
अप्रैल, 2021 - जुलाई, 2021
9,99,15,224
22,415.06
9वीं किस्त
9 अगस्त 2021
अगस्त, 2021- नवंबर, 2021
10,34,45,600
22,395.43
10वीं किस्त
1 जनवरी 2022
दिसंबर, 2021- मार्च, 2022
10,41,67,787
22,343.30
11वीं किस्त
31 मई 2022
अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022
10,48,43,465
22,617.98
12वीं किस्त
17 अक्टूबर 2022
अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022
8,57,37,576
18,041.35
13वीं किस्त
27 फरवरी 2023
दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023
8,12,37,172
17,650.07
14वीं किस्त
27 जुलाई 2023
अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023
8,56,78,805
19,203.74
15वीं किस्त
15 नवंबर 2023
अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023
8,12,16,535
19,596.74
16वीं किस्त
28 फरवरी 2024
दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024
9,04,30,715
23,088.88
17वीं किस्त
18 जून 2024
अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024
93,801,580
21,057.13
18वीं किस्त
5 अक्टूबर 2024
अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024
95,928,628
20,666.20
19वीं किस्त
24 फरवरी 2025
दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025
100,685,615
23,500.83
20वीं किस्त
2 अगस्त 2025
अप्रैल, 2025 - जुलाई 2025
97,133,502
20,843.44
21वीं किस्त
सितंबर-अक्टूबर और 19 नवंबर
अगस्त, 2025 - नवंबर 2025
93,403,157
18,680.63
योजना के तहत जारी पिछली दो किस्तों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त में लाभार्थियों की संख्या पिछली यानी 20वीं किस्त से 37 लाख कम रही. 20वीं किस्त में सरकार ने 97,133,502 लाभार्थियों के खातों में 20,843.44 करोड़ रुपये भेजे थे, जबकि 21वीं किस्त में 93,403,157 किसानों के खाते में 18,680.63 करोड़ रुपये जारी किए गए.
हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) पहली और आखिरी किस्त के आंकड़ें बता रहे हैं कि 2000 रुपये की किस्त पाने वाले किसानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. पहली किस्त तहत सरकार ने 24 फरवरी 2019 को 3,16,21,382 लाभार्थी किसानों के खातों में 6,324.28 करोड़ रुपये जमा कराए थे. जबकि योजना की आखिरी किस्त की तहत 93,403,157 लाभार्थी किसानों के खातों में 18,680.63 रुपये भेजे. आंकड़ों के हिसाब से पहली किस्त की तुलना में 21वीं किस्त का लाभ 6 करोड़ 17 लाख 81 हजार 775 ज्यादा किसानों को मिला है.
योजना की शुरूआत के बाद कई मौकों पर कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र किसान योजना से जुड़कर सालाना 6000 रुपये की वित्तीय मदद मिल सके, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रकिया जारी है. पात्र किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. किसानों की सहूलियत के लिए सरकार ने पीएम किसान ऐप भी उपलब्ध कराया है. इसके जरिए पात्र लोग अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन के दौरान किसान यानी फार्मर आईडी, आधार, जमीन रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर जैसे डिटेल की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ये अपने पास ये डाक्यूमेंट तैयार रख लें. उसके बाद सावधानी से पंजीकर करें.
(नोट : इसी शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के एनालिसिस पर आधारित यह लेख आपकी जानकारी के लिए है.)