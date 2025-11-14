PM Kisan Yojana Big Update: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर बिग अपडेट, 19 नवंबर को आएंगे 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 9 करोड़ पात्र लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है. यूपी, बिहार समेत देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी किसानों को अगले हफ्ते 2000 रुपये की किस्त मिलेगी. सरकार ने बाढ़ प्रभावित कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुल 35.54 लाख से ज्यादा किसानों के खातें में यह किस्त इस साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में ही एडवांस के रूप में भेजी दी थी. अब बाकी राज्यों के किसानों के किसानों को योजना की 21वीं किस्त जारी करने की तारीख बताई है.
19 नवंबर को किसानों के खातों में आएंगे 2000 रुपये
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आने वाले कृषि विभाग की ओर से पीएम किसान योजना की आधिकारिक एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट में बताया गया है कि पीएम-किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी.
पीएम-किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण दिनांक-19 नवंबर 2025 कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें। https://t.co/FZC9A899rx— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) November 14, 2025
PM-Kisan’s 21st installment will be released on 19th November 2025. Please click the link and register now. 📷https://t.co/FZC9A899rx#AgriGoIpic.twitter.com/DdHR2sJopu
समय पर निपटा लें ये जरूरी काम
किसानों को सलाह है कि किस्त जारी करने की तारीख नजदीक आने से पहले वे अपना ई-केवाईसी, बैंक खाता स्थिति और भूमि रिकॉर्ड जैसे जरूरी औपचारिएकताएं चेक कर लें और कोई काम अधूरा रह गया है, तो उसे 19 नवंबर तक या उससे पहले निपटा लें ताकि आप 2000 रुपये की किस्त समय पर पाने से वंचित न होने पाएं.
इन राज्यों के किसानों को सितंबर-अक्टूबर 2025 में मिले थे 2000 रुपये
बता दें कि इस साल 7 अक्टूबर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली से 8 लाख 54 हजार 586 लाभार्थी किसानों के खातों में 21वीं किस्त के तहत 170 करोड़ 91 लाख 72 हजार रुपये जमा किए थे. इससे पहले, 26 सितंबर 2025 को बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के कुल 27 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में नई दिल्ली से कृषि मंत्री ने 540 करोड़ रुपये जमा किए थे, जिनमें लगभग 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं.