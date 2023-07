पीएम मोदी ने राजस्थान में किया 4 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, ‘डाल डायरी’ को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

PM Modi in Rajasthan: चुनाव से पहले पीएम मोदी में राजस्थान को

PM Modi in Rajasthan: ये 4 मेडिकल कॉलेज सिरोही, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और धौलपुर में खोले जाएंगे

PM Modi in Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने राज्य को करोड़ों रुपये का सौगात दिया है. पीएम मोदी ने राजस्थान राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन भी किया. ये 4 मेडिकल कॉलेज सिरोही, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और धौलपुर में खोले जाएंगे. साल 2023 के आखिर में राजस्थान में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में पीएम का यह दौरा बीजेपी के लिए भी खासा मायने रखता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जताते हुए गुरूवार को कहा कि ‘आज राजस्थान में एक ही गूंज है, एक ही नारा है… जीतेगा कमल, खिलेगा कमल.’ जीतेगा कमल, खिलेगा कमल: पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की राजनीति में हाल ही में हलचल मचा देने वाली ‘लाल डायरी’ को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा,‘‘कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है.’’ वे सीकर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा,‘‘आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं. ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा. राजस्थान की करवट भी बदलेगी और राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी.” उन्होंने कहा,‘‘आज राजस्थान में एक ही गूंज है, एक ही नारा है… जीतेगा कमल, खिलेगा कमल.” मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा,‘‘कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है. झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोजेक्ट है, राजस्थान की ‘लाल डायरी’.’’ प्रधानमंत्री ने आगे कहा,‘‘कहते हैं इस ‘लाल डायरी’ में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं. लोग कह रहे हैं कि ‘लाल डायरी’ के पन्ने खुले तो अच्छे-अच्छे निपट जाएंगे.’’ उन्होंने कहा,‘‘कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस ‘लाल डायरी’ का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है. ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये ‘लाल डायरी’ इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है.” दरअसल कुछ दिनों पहले गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे और दावा किया कि इसमें सीएम गहलोत के कई राज छिपे हैं. इसी बात को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा. कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी 'हर घर जल' योजना का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा,''आज देशभर में 9 करोड़ से अधिक नए परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं. अनेक राज्यों में शत-प्रतिशत नल से जल देने का काम पूरा हो गया है. …लेकिन राजस्थान के लोगों को कांग्रेस की सरकार पानी के लिए भी तरसा कर रखना चाहती है. राजस्थान 'हर घर जल' योजना में बहुत पीछे चल रहा है.'' उन्होंने कहा,''राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार लगातार पैसे भेज रही है. जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब 10 वर्षों में राजस्थान में टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में एक लाख करोड़ रुपये ही दिए गए थे. बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचाए हैं.'' कांग्रेस ने किया पलटवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के विषय पर बयान देने की बजाय राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं जिसका मतलब यह है कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वह संसद एवं हर सांसद का अपमान कर रहे हैं. उन्होंने आगे यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री संसद में अपना बयान देने के लिए आधे घंटे का भी समय नहीं निकाल सकते? खड्गे ने कहा, ''सदन चल रहा है, हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि मणिपुर पर बयान दीजिए. वह राजस्थान में जाकर राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं. अगर आप संसद का सत्र छोड़कर राजस्थान जा सकते हैं तो क्या यहां सदन में आकर आधे घंटे अपना बयान नहीं दे सकते ?'' उन्होंने आरोप लगाया, ''इसका मतलब यह है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है. प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है. वह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते. वह संसद और हर सांसद का अपमान कर रहे हैं.'' कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर के उठाया सवाल कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ''मणिपुर का जलना देश के लिए काला अध्याय है. जिस सरकार ने पिछले 85 दिनों से मणिपुर के रोते-बिलखते लोगों की सुध नहीं ली वह सरकार इंसानियत पर कलंक है. संसद का सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री सदन में बोलने के बजाय घूम-घूम कर भाषण दे रहे हैं.यह लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है.'' उन्होंने दावा किया, ''विपक्षी दलों को कुछ भी कह देने से मोदी सरकार के कुकर्मों की कालिख़ मिट नहीं सकती. दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के विरोध वाली मानसिकता ही काले कपड़ों का मखौल उड़ा सकती है, पर हमारे लिए काला रंग, विरोध और शक्ति का प्रतीक है.'' उनके अनुसार, ''काला रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक है. मणिपुर की जनता न्याय, शान्ति और सम्मान की हक़दार है.'' विपक्षी नेता बृहस्पतिवार को मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के रुख के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे. खड्गे ने कहा, ''मणिपुर के जीवन को काले अंधकार में डुबो कर, तानाशाही रवैया अपनाकर, मुद्दे से ध्यान भटकाकर – भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती. संसद के इतिहास में इससे गहन अंधकार काल नहीं आया.'' प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने संबंधी बयान दिए जाने पर खड्गे ने कटाक्ष करते हुए कहा, ''उनको 100 बार आने के लिए कहिए, मैं कुछ नहीं कहता. लेकिन अब लोग जागृत हो गए हैं. वे लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे.''