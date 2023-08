PM Modi Speech on Independence Day: पीएम मोदी का बयान, समाजिक न्याय को तुष्टिकरण की राजनीति ने मौत के घाट उतारा, परिवारवाद प्रतिभाओं के लिए घातक

PM Modi Speech on Independence Day Live: 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की स्थिति के बारे में बात की. इसके आलावा उन्होंने परिवारवाद और भाई-भतीजावाद पर भी जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि समाजिक न्याय को तुष्टिकरण की राजनीति ने मौत के घाट उतारा है. उन्होंने आगे कहा कि परिवारवाद प्रतिभाओं के लिए घातक है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में काम कर रही है. पीएम मोदी ने कहा, “कुछ दिनों से मणिपुर से लगातार शांति की खबर आ रही है, देश मणिपुर के लोगों के साथ है…समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है. केंद्र और राज्य सरकार समाधान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.” प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का यह लगातार 10वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन है. 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उनका आखिरी कार्यकाल भी है. दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. 15 अगस्त को उत्तरी दिल्ली में लाल किले और अन्य इलाकों के बाहर लगभग 700 पुलिसकर्मी तैनात हैं. इसके अलावा, पूरे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. सुरक्षा उपायों में 1,000 से अधिक कैमरे, चार-स्तरीय सुरक्षा कवर, एंटी-ड्रोन सिस्टम, बम निरोधक दस्ते और अर्ध-सैन्य बल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बात की. जबकि उन्होंने कहा कि भारत की जी20 की अध्यक्षता वैश्विक चर्चा को आकार देने का एक अवसर है, उन्होंने मुद्रास्फीति से निपटने और देश की जीडीपी को बढ़ने में मदद करने के लिए केंद्र और आरबीआई को बधाई दी. उन्होंने इसरो के चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह आने वाली महान चीजों की शुरुआत है. Live Updates 09:07 (IST) 15 Aug 2023 परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पीएम का हमला पीएम ने कहा, आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है. किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है? उनके लिए उनका जीवन मंत्र है- परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए.. 08:59 (IST) 15 Aug 2023 समाजिक न्याय को तुष्टिकरण की राजनीति ने मौत के घाट उतारा पीएम मोदी का बयान, समाजिक न्याय को तुष्टिकरण की राजनीति ने मौत के घाट उतारा, परिवारवाद प्रतिभाओं के लिए घातक 08:45 (IST) 15 Aug 2023 नया भारत न रुकता है, न थकता है 25 साल से देश में चर्चा चल रही थी कि नया संसद भवन बनेगा. यह मोदी है जिसने समय के पहले संसद बनाकर रख दिया. यह एक ऐसी सरकार है जो काम करती है, जो निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है. ये नया भारत है. यह एक ऐसा भारत है जो आत्मविश्वास से भरा है…ये भारत ना रुकता है, ना थकता है, ना हंफ्ता है और ना ही हारता है. 08:39 (IST) 15 Aug 2023 मातृभाषा का महात्मय बढ़ रहा देश के विभिन्न हिस्सों में वहां की राजकीय भाषा में पढ़ाई हो रही है. मेडिकल कालेजों में हिंदी भाषा में MBBS कोर्स की पढ़ाए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट भी इसमें लोगों की मदद कर रही है. 08:34 (IST) 15 Aug 2023 हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा दे रहा हैं देश में सबसे ज्यादा महिला पायलट देश में हैं. हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा दे रहा हैं. मैंने G-20 में वीमेन-लेड डेवलपमेंट को बढ़ाना देने को कहा जिसे सभी ने सराहा है. 08:33 (IST) 15 Aug 2023 5 साल में 13 करोड़ लोगों ने गरीबी के जंजीरों को तोड़ा पीएम मोदी ने कहा, 5 साल के मेरे कार्यकाल में साढ़े 13 करोड़ मेरे गरीब भाई-बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़कर neo middle class में आए हैं. जीवन के इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता. 08:31 (IST) 15 Aug 2023 चंद्रयान मिशन का नेतृत्व कर रही महिलाएं महिलाएं आज देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. उनके नेतृत्व में आज चंद्रयान मिशन को अंजाम दी जा रही है. 08:27 (IST) 15 Aug 2023 आज सीमाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित देश की आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति भी बढ़ी है. आज सीमाएं पहले से ज्यादा मजबूत हैं. हमारी सेना ताकतवर बनें इसलिए हम सेना को भी मॉडर्न औए युवा बना रहे हैं. आज देश सुरक्षित है. आज देश में आतंकी हमलों में भी कमी आई है. 08:22 (IST) 15 Aug 2023 हमारी सरकार दूर की सोचती है जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन हम करते हैं. हम दूर का और बड़ा सोचते हैं और यही हमारी कार्यशैली रही है. हमने इस वक्त जो शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन हम ही करेंगे 08:20 (IST) 15 Aug 2023 आज मां भारती जागृत हो चुकी है लाल किले के प्राचिर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विश्व भर में भारत के प्रति एक नई आशा, नया विश्वास पैदा हुआ है. https://twitter.com/PMOIndia/status/1691278709456592896 08:18 (IST) 15 Aug 2023 दुनिया ने देखी भारत की विविधता पीएम मोदी ने कहा, “आज भारत को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है. बीते वर्ष में जिस प्रकार भारत के कोने-कोने में G20 के अनेक आयोजन हुए, उससे दुनिया को भारत के सामान्य जन के सामर्थ्य, भारत की विविधता का परिचय हुआ है.” 08:15 (IST) 15 Aug 2023 17 सितंबर को शुरु होगा विश्वकर्मा योजना पीएम मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर ओर यानी 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे. ये स्कीम 10-12 हजार करोड़ रुपये का होगा.” 08:13 (IST) 15 Aug 2023 भू-राजनीति की परिभाषा बदल रही है लाल किले पर पीएम मोदी ने कहा, “कोविड-19 महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था, एक नया भू-राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. भू-राजनीति की परिभाषा बदल रही है. आज नई विश्व व्यवस्था को आकार देने में 140 करोड़ लोगों की क्षमता देखी जा सकती है.” 08:10 (IST) 15 Aug 2023 10 साल में आगे बढ़ा है अर्थव्यवस्था जब हम 2014 में सरकार में आए थे तब भारत का अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर था. लेकिन आज भारत का स्थान पांचवा है. भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है. देश आगे बढ़ रहा है. 08:07 (IST) 15 Aug 2023 मणिपुर से आ रही शांति की खबर पीएम मोदी ने कहा, “कुछ दिनों से मणिपुर से लगातार शांति की खबर आ रही है, देश मणिपुर के लोगों के साथ है…समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है. केंद्र और राज्य सरकार समाधान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.” 07:51 (IST) 15 Aug 2023 देश की नीतियां युवाओं शक्ति को आगे बढ़ा रही हैं युवा शक्ति में भरोसा है और युवा शक्ति में हमेशा भरोसा है. देश की नीतियां भी इस युवा शक्ति को आगे बढ़ा रही है. 07:50 (IST) 15 Aug 2023 अब जनसंख्या में भी भारत अग्रणी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब जनसंख्या के मामले में भी अग्रणी देश. इतना बड़ा देश, मेरे परिवार के 140 करोड़ सदस्य आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. 07:48 (IST) 15 Aug 2023 ये ‘त्रिवेणी’ भारत के सपनों को करेगा पूरा आज हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है. ये त्रिवेणी भारत के लोगों के सपने को पूरा करेगी. 07:46 (IST) 15 Aug 2023 पीएम मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों को किया याद 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित किया. 07:43 (IST) 15 Aug 2023 पीएम मोदी का भाषण शुरू लाल किला पर पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, भाषण शुरू