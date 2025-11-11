"लाल किले विस्फोट के साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा”: पीएम मोदी

Delhi Blast :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया. इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. भूटान के दो दिवसीय दौरे के दौरान थिम्फू से बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि हमले में शामिल सभी लोग कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इस दुखद घटना ने पूरे देश को बहुत दुःख पहुंचाया है. प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि पूरा देश इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (PM Narendra Modi) कहा कि लाल किले के पास हुए विस्फोट की साजिश की गहराई तक जाने के लिए सरकारी एजेंसियाँ पूरी तरह सक्रिय हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सोमवार रात हुए हमले के बाद से वे सभी केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक शामिल हुए. जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने भी बैठक में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया. बताया गया कि अमित शाह सोमवार को विस्फोट स्थल का दौरा कर चुके थे और उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल में पीड़ितों से भी मुलाकात की थी.

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले के पास हुए विस्फोट पर गहरी संवेदना व्यक्त की थी और जांच एजेंसियों द्वारा त्वरित जांच का आश्वासन दिया. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली डिफेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह ने कहा कि जांच के नतीजे जल्द ही जनता के सामने लाए जाएंगे.

‘जैश का लिंक’ सामने आया

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से कम से कम पांच लोगों को, जिनमें चार डॉक्टर शामिल हैं, इस हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन संदिग्धों का पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से संबंध होने की जानकारी मिली है.

पुलिस के मुताबिक, यह जैश का वही गिरोह लगता है जिसे पहले फरीदाबाद में पकड़ा गया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में उमर नबी को संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है.

उमर नबी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में सामने आए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ऑपरेशन में शामिल था. उस ऑपरेशन में अधिकारियों को एक रेंटेड आवास से लगभग 2,900 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद हुए थे.

रिपोर्टों के अनुसार, पिछले महीने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और नवगाम में कुछ जैश के पोस्टर भी देखे गए थे.

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि जैश के आतंकवादियों की ओर से दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाई जा रही है, जिसे JeM के निर्देशन में अंजाम दिया जा सकता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.