पीएम मोदी ने NAMO मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन, क्या है खास?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सिलवासा स्थित नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (NAMO Medical Education & Research Institute) देश को समर्पित किया. पीएम मोदी ने साल 2019 में इस नमो मेडिकल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था. मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने अस्पताल परिसर का दौरा किया और सुविधाओं का मुआयना भी किया. यह इंस्टीट्यूट केंद्र शासित प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है. प्रधानमंत्री ने अस्पताल निर्माण कार्य मे लगे मजदूरों से भी बातचीत की. 203 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है NAMO- मेडिकल इंस्टीट्यूट केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव की राजधानी सिलवासा में 203 करोड़ रुपये की लागत से बने इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में माडर्न रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं से सुसज्जित चौबीसों घंटे सेंट्रल लाइब्रेरी, स्पेशलिस्ट डाक्टर्स, मेडिकल लैबोरेटरी, स्मार्ट लेक्चर हॉल, रिसर्च लैबोरेटरी, शरीर रचना संग्रहालय, क्लब हाउस और खेल सुविधाएं शामिल हैं. इसमें छात्रों और फैकल्टी मेंबर के रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव की राजधानी सिलवासा में 203 करोड़ रुपये की लागत से बने NAMO मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया पीएम सिलवासा में 96 प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी सिलवासा के सायली मैदान में 4850 करोड़ रुपये से अधिक की 96 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे. इन प्रोजेक्ट में दादरा और नगर हवेली जिले के मोरखल, खेरडी, सिंदोनी और मसाट के सरकारी स्कूल शामिल हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में देवका सीफ्रंट राष्ट्र को समर्पित करेंगे. लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 5.45 किलोमीटर का यह सीफ्रंट बनाया गया है. वह दमन में एक रोड शो भी करेंगे.