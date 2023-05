पीएम मोदी ने तमिलनाडु में हाथियों को खिलाया गन्ना, जारी किए बाघों की गणना के आंकड़े

PM Modi Releases Tiger Census Figures: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार 9 अप्रैल यानी आज तमिलनाडु के थेप्पक्कडू हाथी शिविर (पहाड़ी जिले नीलगिरी के मुदुमलाई में स्थित) का दौरा किया. पीएम मोदी थेप्पक्कडू शिविर में कुछ हाथियों को गन्ना भी खिलाते नजर आए. थेप्पक्कडू हाथी शिविर में हाथियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. बाद में उन्होंने हाथी की देखभाल करने वाली बेली और बोम्मन के साथ बातचीत की. दोनों ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ में नजर आए थे. हाथी की देखभाल करने वाली बेली और बोम्मन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के बांदीपुर बाघ अभयारण्य में जंगल ‘सफारी’ का लुफ्त उठाया. वह ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के सिलसिले में चामराजनगर पहुंचे थे. जंगल सफारी के दौरान मोदी ने बेहद खास पोशाक में नजर आए. वह तन पर धारीदार ‘सफारी’ वस्त्र और हैट धारण कर रखे थे. #WATCH | Prime Minister Narendra Modi visited Bandipur Tiger Reserve and Theppakadu elephant camp, earlier today. pic.twitter.com/Duh3f5rZI0— ANI (@ANI) April 9, 2023 बताया जाता है कि उन्होंने बाघ अभयारण्य में सफारी के दौरान करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की. बांदीपुर बाघ अभयारण्य आंशिक रूप से चामराजनगर जिले के गुंदलुपेट तालुका में और आंशिक रूप से मैसूरु जिले के एचडी कोटे और नंजनगुड तालुका में स्थित है. #WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at Bandipur Tiger Reserve in Karnataka pic.twitter.com/Gvr7xpZzug— ANI (@ANI) April 9, 2023 रविवार को पीएम मोदी ने कहा कि सुबह सुंदर बांदीपुर बाघ अभयारण्य में बिताई और भारत के वन्य जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और विविधता की झलक देखी. मेलुकमनहल्ली हेलीपैड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से बांदीपुर में वन विभाग के स्वागत केंद्र तक गए, जहां उन्होंने पास के एक वन शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अपर्ति की और फिर वन विभाग की जीप से सफारी के लिए रवाना हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Photo : ANI) मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सफारी की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उन्हें खुली जीप में खड़ा देखा जा सकता है और उनके पास कैमरा और दूरबीन है. उन्होंने हाथियों, लंगूरों, हिरण और बाइसन की तस्वीरें भी साझा कीं. राज्य के वन विभाग के मुताबिक, 19 फरवरी 1941 को एक सरकारी अधिसूचना के तहत स्थापित तत्कालीन वेणुगोपाल वन्यजीव उद्यान के वन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को लेकर एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था. बांदीपुर बाघ अभयारण्य के दौरे के दौरान खुली जीप में पीएम मोदी (ANI) पर्यटन विभाग के मुताबिक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय एशियाई जंगली हाथियों के अंतिम आश्रय स्थलों में से भी एक है. दो प्रसिद्ध निवासियों (बाघ और हाथी) के अलावा, इस राष्ट्रीय उद्यान में कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भालू, गौर, भारतीय रॉक पाइथन, सियार, मगरमच्छ और चार सींग वाले मृग शामिल हैं. बाघों की संख्या से जुड़े लेटेस्ट आंकड़ें जारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मैसुरु में बाघों की आबादी को लेकर लेटेस्ट आंकड़ें भी जारी किए. इस आंकड़ों के मुताबिक 2022 तक देश में बाघों की संख्या 3,167 थी. 2006 में बाघों की आबादी देश में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 थी. ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने ‘इंटरनेशन बिग कैट अलायंस’ (IBCA) की शुरुआत भी की. आईबीसीए का मकसद बाघ और शेर समेत दुनिया की ‘बिग कैट’ परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा एवं संरक्षण करना है. पीएम मोदी ने ‘अमृत काल का टाइगर विजन’ नाम की एक पुस्तिका का विमोचन भी किया, जो अगले 25 सालों में देश में बाघों के संरक्षण के लिए दृष्टिकोण पेश करती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया है, बल्कि उनकी आबादी बढ़े उसके लिए अनुकूल पारिस्थितिकी भी कायम की है. उन्होंने कहा कि ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की सफलता न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है. मोदी ने कहा कि हम पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संघर्ष में विश्वास नहीं करते, हम उनके सह-अस्तित्व को महत्व देते हैं. भारत एक ऐसा देश है, जहां प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का हिस्सा है.