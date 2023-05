पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर Quad शिखर सम्मेलन रद्द होने का असर नहीं, अगले हफ्ते करेंगे ऑस्ट्रेलिया का दौरा

Sydney Quad Cancelled: क्वॉड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति और जापान के पीएम कैंसिल कर चुके हैं अपना दौरा.

PM Narendra Modi to Visit Australia : मार्च 2023 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (File Photo : Indian Express)

PM Narendra Modi to Visit Australia Despite Quad Meeting Cancellation : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में होने वाले क्वॉड (Quad) शिखर सम्मेलन के रद्द होने के बावजूद अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे. ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक इंटरव्यू में दी है. सिडनी में होने वाले क्वॉड शिखर सम्मेलन को इसलिए रद्द करना पड़ा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं. चार देशों के इस रणनीतिक फोरम में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. पीएम अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि क्वॉड शिखर सम्मेलन रद्द होने के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल नहीं किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद जापान के पीएम ने भी रद्द किया दौरा क्वॉड शिखर सम्मेलन रद्द होने के बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बरकरार है. अगले हफ्ते होने वाली अपनी इस यात्रा के दौरान वे न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिलेंगे बल्कि सिडनी के होमबुश एरेना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित भी करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है, जब अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और इसके असर को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया समेत कई पश्चिमी देश भारत के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया फिलहाल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (free trade agreement) पर बातचीत को आगे बढ़ाने में लगा है. बाइडेन का दौरा रद्द होने से कैंसिल हुआ क्वॉड शिखर सम्मेलन पुराने कार्यक्रम के मुताबिक क्वॉड में शामिल देशों के सर्वोच्च नेताओं का शिखर सम्मेलन सिडनी में 24 मई को होना था. इस सम्मेलन का समापन शहर के मशहूर ऑपरा हाउस में आयोजित बैठक से होना था. इस बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले थे. लेकिन पिछले गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज़ ने बताया कि अमेरिका में डेट सीलिंग के मुद्दे पर जारी बातचीत की वजह से जो बाइडेन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति अब ग्रुप ऑफ सेवेन (G-7) की जापान में होने वाली बैठक के बाद सीधे वॉशिंगटन लौट जाएंगे. बाइडेन का कार्यक्रम रद्द होने के चलते क्वॉड का शिखर सम्मेलन भी कैंसिल करना पड़ा, जिसके बाद ही जापान के प्रधानमंत्री ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया था. ऑस्ट्रेलिया में होने वाला सम्मेलन रद्द होने के बाद अब चारों देशों के सर्वोच्च नेता जापान में होने वाली G-7 देशों की बैठक के दौरान ही आपस में बातचीत कर लेंगे.