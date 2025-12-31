ड्रंक ड्राइविंग और स्टंट पर दिल्ली पुलिस की टेढ़ी नज़र, 50 से अधिक चेकपॉइंट तैयार

जैसे-जैसे नए साल के जश्न का समय करीब आ रहा है, भारत के प्रमुख शहरों में पुलिस बलों ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और देर रात तक चलने वाले जश्न के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. इंटेंस पेट्रोलिंग से लेकर टेक्नोलॉजी-आधारित क्राउड मॉनिटरिंग तक, अधिकारी पॉपुलर सेलिब्रेशन हॉट-स्पॉट पर भारी भीड़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. भीड़ को नियंत्रित करने, नियमों के उल्लंघन को रोकने और किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, चेकपॉइंट (नाके) बनाए गए हैं और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है.

Advertisment

Also Read: कभी जेब में नहीं थे पैसे, आज हैं करोड़ों के मालिक: कपिल शर्मा के संघर्ष की इमोशनल कहानी

नशे में गाड़ी चलाने और यातायात उल्लंघनों के खिलाफ जांच सख्त

राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने (Drunk Driving), यातायात नियमों के उल्लंघन और खतरनाक स्टंट को रोकने के लिए अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है.रिपोर्टों के अनुसार, पूरे शहर में लगभग 3,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर 50 से अधिक चेकपॉइंट (जांच चौकियां) स्थापित की गई हैं.

ये चेकपॉइंट (जांच चौकियां) जश्न के पीक आवर के दौरान विशेष रूप से ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट करेंगी और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करेंगी. अधिकारियों ने लगभग 60 पार्टी ज़ोन और हॉटस्पॉट की पहचान भी की है, जिनमें मॉल, बाज़ार और नाइट क्लब शामिल हैं, जहां सुरक्षा और जांच के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

संयुक्त आयुक्त संजय कुमार जैन ने ANI को बताया, "हमने विभिन्न स्थानों पर स्थिर और मोबाइल गश्ती टीमों को तैनात किया है."

नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिएकंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस टीमों को सड़कों पर अपनी उपस्थिति स्पष्ट रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गैर-कानूनी व्यवहार को रोका जा सके और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा सके.

Also Read: बैटल ऑफ गलवान कास्ट फीस: जानिए सलमान, गोविंदा और चित्रांगदा में से किसकी जेब सबसे ज्यादा भरी

बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई ने निगरानी के साथ सतर्कता बढ़ाई

बेंगलुरु में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि शहर भर में 20,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें विशेष महिला दस्ते भी शामिल हैं. प्रमुख हॉटस्पॉट्स पर भीड़ और यातायात की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए हीट मैप टूल्स जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.

क्विक रिस्पांस टीमें (QRT), ट्रैफिक पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है. यात्रा को सुगम बनाने के लिए, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) ने 1 जनवरी की रात 2 बजे तक बस सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है.

Also Read: ब्लिंकिट डिलीवरी विवाद: आधी रात घर आकर डिलीवरी बॉय ने दी धमकी, जानें ब्लिंकिट ग्राहक का डरावना अनुभव

कोलकाता: मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख केंद्रों पर कड़ी घेराबंदी

नए साल के जश्न के प्रमुख केंद्र, कोलकाता में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. शहर में 17,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पार्क स्ट्रीट, एस्प्लेनेड, मैदान और रवींद्र सदन जैसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीमें तैनात रहेंगी, जबकि प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त महिला पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

मुंबई: आपातकालीन सहायता और स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव

इसी बीच, मुंबई पुलिस ने नागरिकों से जरूरत पड़ने पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 का उपयोग करने का आग्रह किया है. पुलिस ने पूरी रात सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव भी शुरू की है.

सभी शहरों के अधिकारियों का कहना है कि उनका मुख्य ध्यान प्रिवेंशन, तुरंत प्रतिक्रिया और यह सुनिश्चित करने पर है कि नए साल का जश्न बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हों.

Also Read: RBI Report 2025 : रिजर्व बैंक को उम्मीद, डोमेस्टिक डिमांड की बदौलत 2026 में भी जारी रहेगी तेज ग्रोथ

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.