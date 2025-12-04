Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने उठाए कड़े कदम, निर्माण नियम और वाहन मानकों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान

Delhi Pollution: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बुधवार को सभी सरकारी एजेंसियों को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया और शहर में प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों की निगरानी और मजबूती के लिए विशेष शक्तियों वाली एक समिति बनाये जाने की घोषणा भी की.

दिल्ली सचिवालय में एक अंतर-विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण को एक "आपातकालीन मिशन" के रूप में ले रही है और राजधानी में वायु गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने वाली एजेंसियों की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता को “बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज किया गया, जिसमें AQI 342 रहा.

विशेष समिति का गठन

इस बीच, उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख विभागों के सदस्यों, IITs और पर्यावरण वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक विशेषज्ञ समिति बनाई जा रही है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने पर काम करेगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई जा रही विशेषज्ञ समिति को सरकार द्वारा विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ताकि नियमों के पालन पर नजर रखी जा सके और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को निर्देश दिया कि धूल नियंत्रण और सड़क रखरखाव के नियमों का पालन न करने वाले विभागों पर चालान जारी किए जाएँ और भारी जुर्माने लगाए जाएँ.

उन्होंने कुछ सरकारी संस्थाओं द्वारा अनधिकृत सड़क कटाई और खराब सड़क मरम्मत की खबरों पर असंतोष जताया और अधिकारियों को आदेश दिया कि ऐसे उल्लंघन करने वाले विभागों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए.

रेखा गुप्ता ने साफ कहा, “प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कोई भी एजेंसी, सरकारी या निजी, बख्शी नहीं जाएगी.”

‘72 घंटे में गड्ढे भरें’ – CM का सख्त आदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि वे सड़क पर गड्ढों की पहचान करें और उन्हें 72 घंटे के भीतर भरें, ताकि सड़क का कोई हिस्सा टूटा-फूटा न रहे.

सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को अपने 1,400 किलोमीटर नेटवर्क में गड्ढे भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि गड्ढे भरने से पहले और बाद की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की जाएँ.

साफ-सुथरी सड़कें बनेंगी प्राथमिकता: CM

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को कहा है कि वह अपनी सड़कों को साफ रखे, खाली जमीन से कचरा हटाए और अपने बाजारों को जल्दी से जल्दी MCD को सौंपे.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को भी अपने ऊंचे कॉरिडोर के नीचे क्षतिग्रस्त सड़क के हिस्सों की जल्दी मरम्मत करने और धूल नियंत्रक उपायों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ-सुथरी, हरी और धूल-मुक्त सड़कें शहर की प्रदूषण नियंत्रण रणनीति का सबसे अहम हिस्सा हैं और क्षेत्रीय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

‘311 ग्रीन ऐप से होगी प्रदूषण और गड्ढों की मॉनिटरिंग’

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और PWD, MCD, DDA, दिल्ली मेट्रो, DSIIDC, NBCC, DUSIB समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया, ने कहा कि 311 ग्रीन ऐप को धूल वाले इलाके, गड्ढे और ब्राउन ज़ोन वाले हिस्सों पर नजर रखने के लिए और मजबूत किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि शहर के चुने हुए क्षेत्रों में धूल कम करने के लिए छह महीने की योजना बनाई गई है.

सिरसा ने कहा कि पुराने BS-IV से नीचे वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी और ई-ऑटो को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को मेट्रो तक पहुंचने में आसानी हो और मेट्रो का इस्तेमाल बढ़े.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पहले पायलट कॉरिडोर में सफल रहे मिस्ट-स्प्रे धूल कम करने के उपाय अब पूरे शहर में लागू किए जाएंगे.

MCD को निर्देश दिया गया है कि वह अपने 8,000 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क को गड्ढा-रहित और धूल-मुक्त बनाए. इसके लिए 1,000 वैक्यूम आधारित कचरा उठाने वाले उपकरण और 100 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स 45 दिनों के भीतर तैनात किए जाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के अधिकांश लैंडफिल साइटों को भी आने वाले महीनों में साफ किया जाएगा.

सभी निर्माण स्थलों से कहा गया है कि वे 48 घंटे के भीतर फेंसिंग करें और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करें.

