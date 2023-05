Ponniyin Selvan 2 BO Collection Day 2: फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 की कमाई देश में दूसरे दिन घटी, दुनियाभर में कलेक्शन 100 करोड़ पार

Ponniyin Selvan 2 box office collection Day 2: ओपनिंग डे पर बेहतर रिस्पांस देने वाली मणिरत्नम की एपिक ड्रामा फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 ने दो दिन में 56 करोड़ रुपये की कमाई की.

रिलीज के दूसरे ऐश्वर्या राय की Ponniyin Selvan 2 ने लगभग 24 करोड़ रुपये की कमाई की.