Prashant Kishor Bihar Navnirman Sankalp: दिल्ली के एक घर को छोड़कर किशोर करेंगे अपनी सभी संपत्ति दान

Prashant Kishor Properties Donation: जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने शुक्रवार को भितिहरवा, पश्चिम चंपारण में बिहार के भविष्य के लिए अपनी नई योजना पेश की. गांधी आश्रम में एक दिन के मौन उपवास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले लुभाया गया और जिन्होंने 10,000 रुपये की पहली किस्त ली, उन्हें सरकारी कागजी काम में फंसने से बचाना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद उनकी टीम हर घर जाएगी और लोगों को फॉर्म भरने में मदद करेगी, ताकि वे पूरे 2 लाख रुपये का लाभ ले सकें.

Advertisment

किशोर ने कहा, “जो लोग लुभाए गए और जिन्हें 10,000 रुपये की पहली किस्त दी गई – अब यह जिम्मेदारी जन सुराज की है कि वे उन सभी लोगों तक पहुँचें और सुनिश्चित करें कि वे सरकारी प्रणाली में फंस न जाएँ… 15 जनवरी के बाद, हम हर घर जाएंगे और उन्हें फॉर्म भरवाएंगे ताकि वे 2 लाख रुपये प्राप्त कर सकें.”

उन्होंने कहा कि बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा, जो पूरे राज्य में उनके अभियान का एक नया चरण शुरू करेगा.

Also Read: Bihar Election 2025: कौन हैं श्रेयसी सिंह जिन्होंने मेडल से मंत्रिमंडल तक का सफर पूरा किया?

किशोर देंगे अपनी कमाई का 90%

प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों में वह अपनी कमाई का कम से कम 90% इस पहल में दान करेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपने परिवार के लिए सिर्फ एक घर छोड़कर वे पिछले दो दशकों में बनाई गई सभी संपत्ति जन सुराज को दे रहे हैं.

किशोर ने बिहार के लोगों से भी योगदान देने की अपील की और कहा कि वे कम से कम 1,000 रुपये जन सुराज को दान करें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पैसों की कमी के कारण यह अभियान नहीं रुकेगा और साथ मिलकर बिहार एक मजबूत और समान भविष्य का निर्माण कर सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा, “यह पहल किसी भी हाल में पैसों की कमी के कारण नहीं रुकेगी.”

Also Read: Real Estate (Regulation and Development) Act: क्या घर खरीदारों के लिए वाकई प्रभावी रहा RERA?

किशोर ने बिहार की नई कैबिनेट को बताया भ्रष्ट और आपराधिक

प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित नई कैबिनेट, जिसने गुरुवार को शपथ ली, “भ्रष्ट और आपराधिक” लोगों से भरी हुई है. उन्होंने इसे बिहार के लोगों के मुँह पर “एक थप्पड़” बताया.

प्रशांत किशोर ने कहा कि मंत्रियों के चयन से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जरूरतों और चिंताओं पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, “कई भ्रष्ट नेताओं को शामिल करना घाव पर नमक छिड़कने जैसा है.”

also Read: पीएम किसान में है खाता तो पेंशन स्कीम का आटोमैटिक मिलेगा फायदा, 60 साल के बाद मिलेंगे 6000 + 36,000 सालाना

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.