राष्ट्रपति मुर्मू, राहुल गांधी समेत इन हस्तियों ने दी ईद-उल-फितर की बधाई, पीएम मोदी ने क्या कहा?

देशभर में आज ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. ईद-उल-फितर के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस (Congress), राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत तमाम दिग्गजों ने देशवासियों को इस खास दिन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू ने शनिवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि ईद-उल-फ़ित्र पर सभी देशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों-बहनों को मैं बधाई देती हूं. ईद के त्योहार का महत्व बताते हुए उन्होंने आगे ट्वीट में बताया कि प्रेम और करुणा का पर्व ईद हमें दूसरों की मदद करने का संदेश देता है. राष्ट्रपति ने देशवासियों से आह्वान किया कि आइए, जश्न के इस मुबारक मौके पर हम सभी समाज में भाईचारा और आपसी सौहार्द को बढ़ाने की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लें.

आज के दिन खास मौके पर ट्विटर के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि “मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं. यह अवसर हमारे समाज में शांति, एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाए. प्रधानमंत्री ने सभी के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कामना की. ईद मुबारक.”

Greetings on Eid-ul-Fitr. May the spirit of harmony and compassion be furthered in our society. I also pray for everyone’s wonderful health and well-being. Eid Mubarak!— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2023