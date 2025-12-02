Putin to meet Modi: 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के क्या होंगे एजेंडे, जानिए पूरा विवरण

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) 4–5 दिसंबर, 2025 को भारत का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के निमंत्रण पर 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

वे मोदी के साथ वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. यह रूसी राष्ट्रपति का पिछले चार वर्षों में पहला दौरा है. यहाँ बैठक के संभावित वार्ता बिंदुओं का विवरण दिया गया है:

भारत-रूस साझेदारी को मजबूत बनाना

विदेश मंत्रालय (MEA) का कहना है कि इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं को संबंधों की समीक्षा करने, भविष्य के लक्ष्यों को तय करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “आगामी राज्य यात्रा भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने, ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को मजबूत करने का दृष्टिकोण तय करने और आपसी रुचि के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी.”

क्रेमलिन ने भी वार्ता के व्यापक दायरे की व्याख्या की, जिसमें राजनीति, व्यापार, विज्ञान, संस्कृति और वैश्विक मुद्दों सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है.

क्रेमलिन ने एक आधिकारिक नोट में कहा, “यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के तहत रूसी-भारतीय संबंधों के व्यापक एजेंडे पर व्यापक रूप से चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है… साथ ही, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करने का भी अवसर देता है.”

रक्षा और ऊर्जा से संबंधित वार्ता

शिखर सम्मेलन में भारत और रूस मुख्य रूप से रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा करेंगे. भारत और रूस के बीच S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति पर भी बात होगी, क्योंकि ये प्रणालियाँ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह काम कर चुकी हैं. अब तक तीन इकाइयाँ भारत पहुँच चुकी हैं और अगले वर्ष दो और इकाइयाँ आने की उम्मीद है. भारत रूस से यह भी पूछेगा कि डिलीवरी में देरी क्यों हो रही है.

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट में कहा, “S-400 को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन इस दौरान किसी घोषणा की उम्मीद नहीं है. यह बैठक मुख्य रूप से दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग के व्यापक पहलुओं पर केंद्रित होगी.”

भारत सुखोई अपग्रेड जैसी अन्य परियोजनाओं में हो रही देरी पर भी सवाल उठाएगा और रूस के Su-57 फाइटर जेट्स में संभावित रुचि पर चर्चा करेगा. रूस ने भी भारत को कच्चे तेल पर अतिरिक्त छूट की पेशकश की है, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत ने रूस से तेल आयात को कम कर दिया है.

रूस-यूक्रेन युद्ध और शांति प्रयास पर भारत की भूमिका

शिखर सम्मेलन में रूस और भारत के नेता रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे. भारत लंबे समय से इस संघर्ष के शीघ्र समाप्ति की वकालत कर रहा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में X (पूर्व ट्विटर) पर कहा कि भारत संघर्ष के शीघ्र अंत और स्थायी शांति की स्थापना का समर्थन करता है. इस वार्ता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है, और भारत इस संबंध को संतुलित रखते हुए शांति प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहता है.

व्यापार और आर्थिक सहयोग

23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापार और आर्थिक सहयोग भी प्रमुख विषय होंगे. भारत और रूस के बीच व्यापार में हाल के वर्षों में बड़ी वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण भारत द्वारा रूस से बड़ी मात्रा में तेल की खरीद है. हालांकि, अमेरिका द्वारा प्रमुख रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंध इन आयातों को प्रभावित कर सकते हैं.

चूंकि नए प्रतिबंध भविष्य में व्यापार बढ़ोतरी को प्रभावित कर सकते हैं, भारत और रूस इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत से रूस को ज्यादा चीज़ें कैसे भेजी जाएं, खासकर दवाइयां, मशीनरी और कृषि उत्पाद. शिखर सम्मेलन में एयरलाइन, जरूरी खनिज, निवेश प्रोजेक्ट और मजदूरों की आवाजाही जैसे मुद्दों पर भी बात होगी.

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को फिर से मजबूत करने का अवसर

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4–5 दिसंबर, 2025 को भारत दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह दौरा उस अवधि के बाद हो रहा है, जब भारत ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के दबाव के चलते रूस के साथ अपने संबंधों को कम दिखाई देने वाला रखा था. शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश अपने रणनीतिक साझेदारी को फिर से मजबूत करने पर ध्यान देंगे.

हाल के महीनों में, भारत-रूस संबंध फिर से मजबूत होने लगे हैं, खासकर रक्षा क्षेत्र में. भारत ने Pantsir वायु रक्षा प्रणाली और Voronezh रडार जैसे प्रोजेक्ट में भी रुचि दिखाई है. क्रेमलिन ने कहा कि यह दौरा दोनों पक्षों को राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में “रूसी-भारतीय संबंधों के व्यापक एजेंडे” पर चर्चा करने का अवसर देगा.

भू-राजनीतिक दबाव

इन वार्ताओं के पीछे अमेरिका का बढ़ता दबाव भी है. वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाए हैं और भारत को रूस से कम तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है.

नई अमेरिकी लेजिस्लेशन के तहत रूस से ऊर्जा का कारोबार करने वाले देशों पर और भी कड़ी सजा लग सकती है. ये मुद्दे शिखर सम्मेलन को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि वह बिना अपने हितों को नुकसान पहुँचाए अमेरिका और रूस दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे.

