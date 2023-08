Rahul Gandhi on PM Speech: मणिपुर जल रहा है, पीएम मोदी संसद में मजाक उड़ाते, चुटकुले सुनाते रहे : राहुल गांधी

Rahul Gandhi on PM Modi’s Speech in Lok Sabha: लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार. कहा-पीएम मोदी ने दो घंटे 13 मिनट के भाषण में सिर्फ 2 मिनट की मणिपुर की बात.

Rahul Gandhi on PM Modi Speech: राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संसद में दिए भाषण पर उठाए सवाल. सरकार पर मणिपुर के हालात को संभालने में नाकामी का लगाया आरोप. (Photo : ANI)