Rahul Gandhi in Manipur: राहुल गांधी हेलिकॉप्टर से चुराचांदपुर रिलीफ कैंप के लिए रवाना, बिष्णुपुर में रोके जाने पर लौटे थे इंफाल

Rahul Gandhi Manipur Visit : राहुल गांधी का काफिला इंफाल से चुराचांदपुर जाते समय बिष्णुपुर में रोका गया, रिलीफ कैंप जाकर हिंसा पीड़ितों से मिलना है, सिविल सोसायटी से भी होनी है मुलाकात

Rahul Gandhi Manipur Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिन के मणिपुर दौरे पर इंफाल पहुंचे. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह औ राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष के एम सिंह ने किया. (ANI Photo)