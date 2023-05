Kisi Ka Ticket Kisi Ka Safar: रेलवे की खास पेशपश, अब यात्री अपनी कन्फर्म टिकट घरवालों के नाम करा सकेंगे ट्रांसफर, यहां देखिए कैसे?

Railway Confirm Ticket Transfer: ट्रेन से सफर के लिए आप ने पहले से ही टिकट बुक करा रखी है. लेकिन जिस दिन ट्रेन यात्रा के लिए आप ने कन्फर्म टिकट ली थी उस दिन किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि रेलवे ने कन्फर्म टिकट खरीदे यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. अब यात्री अपने घर के सदस्यों- भाई, बहन, पिता, माता, पति, पत्नी, बेटा और बेटी के नाम टिकट ट्रांसफर करा सकेंगे. वेस्टर्न रेलवे ने ट्विटर के जरिए इसी शुक्रवार को करीब शाम 5 बजे यह जानकारी दी है.

शुक्रवार 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई बालीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी का जान’ की तर्ज पर रेलवे ने एक पोस्टर ट्विटर पर शेयर की है. रिजर्वेशन टिकट के जैसे फोटो का इस्तेमाल करके रेलवे ने पोस्टर पर बड़े अक्षरों में टैगलाइन ‘किसी का टिकट किसी का सफर’ छपवाया है. रेलवे ने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि रेल यात्री अब अपनी कन्फर्म टिकट को फौरन अपने फैमिली मेंबर के नाम ट्रांसफर कर सकेंगे बशर्ते इसके लिए उन्हें संबंधित स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर रिक्वेस्ट करना होगा. परिवार के सदस्यों के नाम रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर कराने की सुविधा काउंटर टिकट और ऑनलाइन कन्फर्म टिकट, दोनों के लिए लागू है. ऑनलाइन माध्यम से खरीदे गए टिकट की मौजूदा स्थिति कन्फर्म होने की स्थिति में यात्री अपने फैमिली मेंबर के नाम उसे ट्रांसफर करा सकेंगे.

You can easily transfer ur confirmed ticket to family members by submitting a request till 24 hrs before departure of train to Chief Reservation Supervisor of nearest PRS Counter.Carry valid ID of both passengers, proof of blood relation & copy of ticket.#KisiKaBhaiKisiKiJaan pic.twitter.com/LqB06p4lmu— Western Railway (@WesternRly) April 21, 2023