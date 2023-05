Femina Miss India World 2023: राजस्थान की नंदिनी गुप्ता बनीं मिस इंडिया विनर, दिल्ली की श्रेया और मणिपुर की लुवांग रही रनर-अप

Femina Miss India World 2023 की पहली ‘रनर-अप’ दिल्ली की श्रेया पूंजा (Sherya Poonja) और मणिपुर की थौनाओजम स्ट्रेला लुवांग दूसरी ‘रनर-अप’ रही.

क्रमशः दूसरी रनर अप थौनाओजम स्ट्रेला लुवांग, मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता और पहली रनर अप श्रेया पूंजा (Image: Instagram)

Rajasthan’s Nandini Gupta wins Femina Miss India World 2023: राजस्थान की नंदिनी गुप्ता (Nandini Gupta) ‘फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड’ (Femina Miss India World 2023) की विजेता बनीं और अब वह ‘मिस वर्ल्ड’ (Miss World) प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली नंदिनी को मणिपुर के इंफाल में शनिवार रात ‘ग्रैंड फिनाले इवेंट’ (Imphal Grand Finale Event) में विजेता घोषित किया गया. वहीं, दिल्ली की श्रेया पूंजा (Sherya Poonja) को ‘फेमिना मिस इंडिया’ (Femina Miss India World 2023) का प्रथम ‘रनर-अप’ और मणिपुर की थौनाओजम स्ट्रेला लुवांग (Thounaojam Strela Luwang) को दूसरी ‘रनर-अप’ घोषित किया गया. Rajasthan's Nandini Gupta crowned Femina Miss India 2023Read @ANI Story | https://t.co/TIRht2GZXe#FeminaMissIndia2023 #NandiniGupta #MissIndia2023 #ShreyaPoonja #ThounaojamStrelaLuwang pic.twitter.com/9dahjOMOa2— ANI Digital (@ani_digital) April 16, 2023 59वें एडिशन में कार्तिक आर्यन भी आए नजर शनिवार रात इंफाल में आयोजित ‘ग्रैंड फिनाले’ कार्यक्रम के दौरान पूर्व विजेता सिनी शेट्टी (Sini Shetty), रुबल शेखावत (Rubal Shekhawat), शिनाता चौहान (Shinata Chauhan), मनसा वाराणसी (Manasa Varanasi), मनिका श्योकंद (Manika Sheokand), मान्या सिंह (Manya Singh), सुमन राव (Suman Rao) और शिवानी जाधव (Shivani Jadhav) ने भी अपनी प्रस्तुति दी. फिल्म एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने भी इस कार्यक्रम के 59वें एडिशन में प्रदर्शन किया. कार्यक्रम की मेजबानी मनीष पॉल (Manish Paul) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednaker) ने की. SOPs for Journalists: पत्रकारों के लिए पीएम मोदी की निगरानी में बनेगा SOP, अतीक हत्याकांड के बाद केंद्र की पहल, जर्नलिस्ट बनकर पहुंचे थे हमलावर ये दिग्गज कार्यक्रम में हुए शामिल ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में ‘फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स 2002’ (Femina Miss India Universe 2002) और मेंटर नेहा धूपिया (Neha Dhupia), ‘बॉक्सिंग आइकन’ लैशराम सरिता देवी (Laishram Sarita Devi), जाने-माने ‘कोरियोग्राफर’ टेरेंस लुईस (Terence Lewis, Choreographer ), ‘फिल्म डायरेक्टर और लेखक’ हर्षवर्धन कुलकर्णी (Harshavardhan Kulkarni, Film Director & Writer) और ‘फैशन डिजाइनर’ रॉकी स्टार (Rocky Star, Fashion Designer) और जोशीपुरा ( Namrata Joshipura, Fashion Designer) शामिल थे. इन सब के अलावा कार्यक्रम में पूर्व मणिपुर राज्य विजेता सोइबम कंचन (Soibam Kanchan), उर्मिला शागोलसेम (Urmila Shagolsem), मारिया चानू पंगंबम (Maria Chanu Pangambam) और अंगोबी चानू लौकरकपम (Angobi Chanu Loukrakpam) भी उपस्थित थीं. ‘फेमिना मिस इंडिया 2023’ का ग्रैंड फिनाले का प्रसारण ‘कलर्स’ चैनल पर 14 मई को सुबह 10 बजे किया जाएगा.