लाल क़िला धमाके के बीच अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता AIU द्वारा निलंबित

Delhi Blast: दिल्ली लाल क़िला धमाके की चल रही जांच के बीच, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने फ़रीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

AIU के सचिव जनरल डॉ. पंकज मित्तल ने विश्वविद्यालय की कुलपति भूपेंद्र कौर आनंद को भेजे गए आधिकारिक नोटिस में कहा कि संस्थान की सदस्यता निलंबित करने का कारण यह है कि “भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के उप-नियमों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को तब तक सदस्य माना जाएगा जब तक वे अच्छी स्थिति में बने रहते हैं.”

निलंबन के बाद, विश्वविद्यालय की AIU सदस्यता फिलहाल प्रभावहीन हो गई है.

लाल क़िला धमाके की जांच में अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता पर सवाल

दिल्ली लाल क़िला धमाके की चल रही जांच के बीच फ़रीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) की निगरानी में आ गया है.

AIU के सचिव जनरल ने यह भी बताया कि अल-फ़लाह विश्वविद्यालय उस नैतिक मानक से भटक गया है, जिसे संघ ने सदस्यता के लिए आधार माना था. उन्होंने कहा, “मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह सामने आया है कि अल-फ़लाह विश्वविद्यालय, फ़रीदाबाद, हरियाणा, अच्छी स्थिति में प्रतीत नहीं होता.”

इसके परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अब भारतीय विश्वविद्यालय संघ का नाम या लोगो उपयोग करने का अधिकार नहीं रखता है. फ़रीदाबाद संस्थान से सदस्यता खत्म करने के अपने निर्णय के संदर्भ में मित्तल ने सलाह दी कि “AIU का लोगो तुरंत विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाना चाहिए.”

अल-फ़लाह विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा चेतावनी देने वाला आधिकारिक नोटिस उस समय जारी किया गया जब फ़रीदाबाद से केवल कुछ ही दिन पहले 2,900 किग्रा विस्फोटक बरामद किए गए थे. यह चौंकाने वाला खुलासा उसी दिन हुआ जब दिल्ली में हुआ बम धमाका 13 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने का कारण बना. AIU ने विश्वविद्यालय को अब अपने नाम और लोगो का उपयोग करने की अनुमति न देने की चेतावनी दी है.

Association of Indian Universities suspends Al-Falah University, Faridabad, with immediate effect, citing that the university 'does not appear to be in good standing'. pic.twitter.com/GJHSSpO1P4 — ANI (@ANI) November 13, 2025

“व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल” के खुलासे के बाद अल-फ़लाह विश्वविद्यालय से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स का फोरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं. धौज गाँव स्थित इस विश्वविद्यालय पर निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि गिरफ्तार डॉक्टरों के कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने और विश्वविद्यालय से संबंध होने की जानकारी सामने आई है.

गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों में डॉ. मुज़म्मिल और डॉ. शाहीन की विस्फोटक बरामदगी से जुड़े कथित संबंधों को लेकर जांच की जा रही है. वहीं, डॉ. उमारा पर आरोप है कि उन्होंने वही गाड़ी चलाई थी, जिससे सोमवार शाम लाल क़िले में धमाका हुआ.

विश्वविद्यालय की कुलपति ने जांच के केंद्र में आए डॉक्टरों से दूरी बनाई है और कहा कि उनका संस्थान से केवल पेशेवर संबंध था.

कुलपति भूपेंद्र कौर आनंद ने पहले कहा था, “विश्वविद्यालय यह भी गहरी चिंता के साथ नोट करता है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना किसी आधार के भ्रामक कहानियां फैला रहे हैं, जिनका स्पष्ट उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुँचाना है. हम ऐसे सभी झूठे और मानहानिकारक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें पूरी तरह से खारिज करते हैं.”

NAAC ने अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया

NAAC (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल), जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों को ग्रेड देती है, ने अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ‘A’ रेटिंग दिखाने पर चेतावनी दी है. काउंसिल ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज की पिछली रेटिंग 2011 और 2013 में दी गई थी, और ये 2016 और 2018 में खत्म हो चुकी हैं.

नोटिस में कहा गया, “उपरोक्त दोनों कॉलेजों की मान्यता की अवधि समाप्त हो चुकी है. ये दोनों कॉलेज अब तक NAAC के साइकिल-2 असेसमेंट और एक्रिडिटेशन (A&A) प्रक्रिया के लिए स्वयं आगे नहीं आए हैं.” NAAC के निदेशक गणेशन कनबिरन द्वारा जारी नोटिस में अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी गई है और विश्वविद्यालय की भविष्य में असेसमेंट और एक्रिडिटेशन (A&A) के लिए योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं.

नोटिस में पूछा गया है कि क्यों विश्वविद्यालय को भविष्य में NAAC द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्यों NAAC UGC से अल-फ़लाह विश्वविद्यालय की धारा 2(f) और 12B के तहत मान्यता वापस लेने की सिफारिश नहीं करे, और क्यों NAAC NMC से विश्वविद्यालय के NMC-स्वीकृत प्रोग्रामों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश नहीं करे. यह नोटिस विश्वविद्यालय की पहले से समाप्त हुई मान्यता और साइकिल-2 A&A प्रक्रिया में भाग न लेने के मामलों के मद्देनज़र जारी किया गया है.

“इस बीच, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी वेबसाइट और किसी भी अन्य सार्वजनिक/वितरित दस्तावेज़ से NAAC की मान्यता संबंधी विवरण हटा दें और NAAC को रिपोर्ट करें कि उक्त निर्देशों का पालन कर लिया गया है.”

NAAC द्वारा झूठी मान्यता की चेतावनी जारी करने के बाद अंततः अल-फ़लाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट बंद कर दी गई.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.