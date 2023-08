फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ 100 करोड़ क्लब में शामिल, 10वें दिन की इतनी कमाई

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani BO Collections: आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ ने रिलीज के बाद दूसरे रविवार को 13.50 करोड़ रुपये की कमाई की.

इस शुक्रवार की तुलना में फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार, रविवार बेहतर परफार्म करते हुए सेकेंड वीकेंड में कुल 31 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. (Photo: PR handout)

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani box office collections day 10: फिल्म निर्माता करण जौहर (Filmmaker Karan Johar) की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है. धर्मेंद्र (Dharmendra) और शबाना आजमी(Shabana Azmi) के रोमेंटिक सीन वाली फिल्म रविवार को 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की अदाकारी वाली इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड की तुलना में 30 फीसदी गिरावट के साथ दूसरे वीकेंड में बेहतर प्रदर्शन किया. इस वीकेंड बेहतर रहा कलेक्शन आंकड़ों के मुताबिक आलिया-रणवीर की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ ने अपने दूसरे रविवार को 13.50 करोड़ रुपये कमाए. सिनेमाघरो में रिलीज के बाद 10 दिन में इस फिल्म का कुल कलेक्शन 105 करोड़ रुपये पहुंच गया. सेकेंड शुक्रवार की तुलना में फिल्म के कलेक्शन में दूसरे शनिवार और रविवार को छलांग देखी गई. जिसकी बदौलत सिर्फ सेकेंड वीकेंड में कुल कमाई 31 करोड़ रुपये हुई. Also Read: हुंडई एक्सटर और टाटा पंच के बीच कड़ा मुकाबला, किसका CNG मॉडल है बेहतर, इंजन, कीमत देखकर करें फैसला 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली साल की छठी फिल्म बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस साल रिलीज हुई छठी बॉलीवुड फिल्म रही जिसने बॉक्स पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही. इससे पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान, रणबीर और श्रद्धा कपूर की रोमांटिक कॉमेडी तू झूठी मैं मक्कार, द केरल स्टोरी, सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान और हाल ही में आई फिल्म आदिपुरुष का नाम इस लिस्ट में पहले 5 में से हैं. ओपनिंग डे पर 11 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की अगले शुक्रवार को दो बॉलीवुड फिल्मों से टक्कर होगी. 11 अगस्त को सिनेमाघरों में सनी देओल की फिल्म गदर 2 और अक्षय कुमार की ओएमजी 2 आ रही है. इन दोनों फिल्मों के रिलीज के बाद उम्मीद है कि आलिया और रणबीर की फिल्म प्रभावित होगी. Sacnilk के मुताबिक करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आसानी से 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती थी. अगर आगामी सप्ताह फ्री होता. फिर भी दोनों के रिलीज़ के बाद इस फिल्म पर असर पड़ने के बाद भी 150 करोड़ पर नज़र रहेगी.