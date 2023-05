बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की अपकमिंग फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) की टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है. सलमान खान ने अपने ट्विटर एकाउंट के जरिए मंगलवार को यह जानकारी दी. फिल्म इंडस्ट्री में भाई जान के नाम से मशहूर सलमान ने एलान कर कहा कि दर्शक उनकी आने वाली फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान की टिकट रिलीज होने से पहले खरीद सकते हैं.

पापुलर माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर पर सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म की टिकट बुकिंग के लिए दो लिंक भी साझा किए हैं. दर्शन इन लिंक की मदद से उसकी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने से पहले एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं. खान ने बुक माई शो और पेटीएम प्लेटफार्म लिंक शेयर किए हैं. फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ की एडवांस में टिकट बुकिंग बुक माई शो और पेटीएम दोनों ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं.

Advance booking is now open for #KisiKaBhaiKisiKiJaanGrab your tickets now! See you in theatres on April 21st.Book Tickets Now On:BMS- https://t.co/BpatoTQNOZPaytm – https://t.co/DjOAhTufsf pic.twitter.com/YshO5wRJPS— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 18, 2023