Bigg Boss OTT 2: पहली बार OTT पर होस्टिंग करेंगे सलमान खान! Bigg Boss सीजन 2 को लेकर दिया बड़ा बयान

जियो सिनेमा पर 17 जून को ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ का आगाज होगा. सलमान खान इस शो की होस्टिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Salman Khan on OTT: पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने होस्टिंग के टैलेंट का प्रदर्शन करते नजर आएंगे. (ANI Photo)

बालीवुड सुपरस्टार सलमान खान पिछले एक दशक से टेलीविजन पर होस्टिंग करते नजर आ रहे हैं. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अब पहली बार वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने होस्टिंग के टैलेंट का प्रदर्शन करते नजर आएंगे. जियो सिनेमा पर 17 जून को ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ का आगाज होगा और इसकी शो की होस्टिंग करने के लिए सलमान खान पूरी तरह तैयार हैं. इससे पहले शुक्रवार को यानी आज उन्होंने इस रियलिटी शो के अपकमिंग सीजन को लेकर बातचीत की. OTT से फौरन हटना चाहिए अश्लील कंटेंट: सलामन खान सलामन खान OTT पर एक होस्ट के तौर पर तब पदार्पण करने जा रहे हैं लेकिन इसके ठीक कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि OTT कंटेंट की भी निगरानी की जानी चाहिए. सलमान खान ने कहा था कि अगर OTT पर कोई भी अश्लील कंटेंट आता है तो उसे तुरंत हटाना चाहिए और ऐसे कंटेंट्स की कड़ी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए. Bigg Boss OTT 2 के प्रेस मीटिंग में भी सलामन खान ने इस बात को दोहराया है. Also Read: Green Card: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड के नियमों में दी ढील, पीएम मोदी के दौरे से पहले लिया निर्णय दिवाली पर आएगी सलमान खान की टाइगर 3 उन्होंने कहा कि मैं ओटीटी प्लेटफार्म भी कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा जो कल्चर के खिलाफ है. सलमान ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ओटीटी पर भी गाइडलाइंस लागू की गई हैं जिससे कंटेंट में कुछ सुधार हुआ है. इस बीच फिल्म जगत से खबर आ रही है कि सलमान खान फिल्म डायरेक्टर मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बन रही टाइगर 3 में कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी के साथ एक बार फिर सिने पर्दे पर अपना किरदार प्ले करते नजर आएंगे. दिवाली के मौके पर फिल्म टाइगर 3 हिंदी, तमिल और तेलुगू तीनों भाषाओं में रिलीज होगी.