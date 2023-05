Salman Khan Death Threat: सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस जांच में जुटी

Salman Khan Gets Another Death Threat, Mumbai Police Begins Probe: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) को फिर एक बार जान से मारने की धमकी मिली है. मुंबई पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सलमान को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मामले में एक शख्स को पुलिस द्वारा कस्टडी में लेने के करीब एक सप्ताह बाद फिर से ऐसा मामला सामने आया है. मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है. मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाला कॉलर नाबालिग है. पुलिस का कहना है कि धमकी भरे कॉल में कोई गंभीरता नहीं है. इस मामले की तहकीकात मुंबई पुलिस कर रही है. इस शख्स ने सलमान खान को दी जान से मारने की धमकी पुलिस ने बताया कि सोमवार 10 अप्रैल को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया. फोन करने वाले ने खुद को राजस्थान के जोधपुर से रॉकी भाई नाम बताया और एक गौ रक्षक होने की बात भी कही. कथित रॉकी भाई नाम के कॉलर ने सलमान खान को आगामी 30 अप्रैल को जान से मारने की धमकी दी. मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी हई है. इससे पहले राजस्थान के जोधपुर जिले के लूनी निवासी धाकड़ राम नाम के एक शख्स ने सलमान खान को जान से मारने संबंधी ई-मेल भेजी थी. पुलिस ने 26 मार्च को धाकड़ राम को इस मामले में गिरफ्तार किया और उसके बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया. पुलिस मामले में कर रही है कार्रवाई इमेल के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. आरोपी ने कथित तौर पर सलमान खान को धमकी भरा मेल भेजा था. इस मेल में आरोपी ने दावा किया था कि सलमान खान सिद्धू मोसे वाला की तरह खत्म कर दिए जाएंगे. लूनी थानाध्यक्ष जोधपुर ईश्वरचंद पारीक ने पहले ही एएनआई को बताया था कि ईमेल के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने की सूचना बांद्रा थाने में दर्ज हुई. उसके बाद उक्त मामले में मुंबई पुलिस और लूनी पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जोधपुर जिले के लूनी निवासी धाकड़ राम को हिरासत में लिया.