Samyukt Kisan Morcha march: चंडीगढ़ में आज ट्रैफ़िक रूट बदलेंगे; किन रास्तों से बचें, कहाँ से जाएँ—जानें यहाँ

Samyukt Kisan Morcha March: चंडीगढ़ ट्रैफ़िक पुलिस ने 26 नवंबर 2025 के लिए विस्तृत ट्रैफ़िक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शहरभर में कई प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है. यह जानकारी विभाग के आधिकारिक X (पहले Twitter) हैंडल पर साझा की गई. यह एडवाइजरी “विशेष व्यवस्थाओं के मद्देनज़र” जारी की गई है और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे जाम से बचने के लिए निर्धारित डायवर्ज़न मार्गों का पालन करें.

निर्देशों के अनुसार, जन मार्ग के एक बड़े हिस्से पर ट्रैफ़िक को डायवर्ट या प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कजहेड़ी चौक (सेक्टर 42/43-52/53) से होकर सेक्टर 42/42 स्मॉल चौक तक होगी, और आगे अटावा चौक की ओर बढ़ते हुए सेक्टर 35/36/42/43 को कवर करेगी. सेक्टर 43 की V-4 रोड पर भी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. सेक्टर 43/44 लाइट प्वाइंट से ज्युडिशियल अकादमी लाइट प्वाइंट तक का लिंक, जो सेक्टर 42/43 स्मॉल चौक से पहले मिलता है, भी इसमें शामिल है. पुलिस ने निवासियों से अपील की है कि वे वास्तविक समय के अपडेट के लिए X पर @trafiiccchd, इंस्टाग्राम और चंडीगढ़ ट्रैफ़िक पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भरोसा करें.

भारी तादाद में किसानों के पहुंचने की संभावना

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से जुड़े 30 से अधिक संगठनों के 10,000 से अधिक किसानों के पहुंचने की संभावना है. यह सभा अब रद्द किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की पाँचवीं वर्षगांठ पर हो रहा है. इस सभा को समायोजित करने के लिए सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है.

शहर में सुचारु ट्रैफ़िक प्रवाह और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 300 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा. सुरक्षा योजना के अनुसार, मोबाइल पेट्रोल यूनिट्स, बैरिकेडिंग, रूट सुपरविज़न टीमें और ड्रोन-आधारित निगरानी सक्रिय रहेंगी.

PU और मोहाली एंट्री प्वाइंट्स के पास ट्रैफ़िक दबाव की आशंका

10 नवंबर को पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट चुनावों से जुड़ी अव्यवस्था के बाद, जब अचानक भीड़ इकट्ठा होने के कारण घंटों ट्रैफ़िक जाम रहा था, प्रशासन और पुलिस सतर्क हैं. अनुमानित भीड़ को देखते हुए सेक्टर 43 के आसपास, मोहाली से आने वाले मार्गों पर और पंजाब विश्वविद्यालय क्षेत्र में भारी ट्रैफ़िक रहने की संभावना है.

इस बीच टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंचकूला ट्रैफ़िक पुलिस (traffic police) ने सेक्टर-5 को रोज़ाना सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक वाहन-मुक्त कॉरिडोर घोषित किया है. एसीपी (ट्रैफ़िक) सुरेंद्र सिंह ने समाचार पत्र को बताया कि ये प्रतिबंध पूरे लूप पर लागू होंगे, जिसमें परेड ग्राउंड, नाइट फ़ूड मार्केट, शालीमार ग्राउंड, बेला विस्टा और आसपास की सड़कों के हिस्से शामिल हैं. यह निर्णय फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.

