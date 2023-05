Vaibhavi Upadhyay: एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की कार एक्‍सीडेंट में मौत, टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई, अदालत, CID से बनाई थी पहचान

Vaibhavi Upadhyaya Death News: एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है. उन्‍होंने लोकप्रिय टीवी शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ में अहम किरदार निभाया था. यह हादसा हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस दौरान कार में उनके मंगेतर भी साथ में थे. रिपोट्र के अनुसार अचानक से पड़ने वाले एक मोड़ पर कार पर कंट्रोल नहीं रह गया और कार खाई में गिर गई. इस हादसे में एक्‍ट्रेस वैभवी की मौत हो गई है, जबकि मंगेतर की हालत स्थिर बताई जा रही है. फैमिली बॉडी लेकर मुंबई पहुंच रही है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह हादसा 2 दिन पहले हुआ था, मगर ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ शो के मेकर द्वारा इसकी जानकारी बुधवार को दी गई है. बता दें कि 2 दिन पहले एक एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी. वह अपने कमरे में मृत पाए गए थे. किन टीवी शो से पहचान बनाई? वैभवी उपाध्याय लंबे समय से टीवी इंडस्‍ट्री में एक्टिव थीं. अब तक उन्होंने कई पॉपुलर शो में काम किया है. इनमें सबसे ज्यादा फेमस उन्हें कॉमेडी सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई ने बनाया. इस शो में उन्होंने जैस्मिन का किरदार निभाया था. वैभवी उपाध्याय इसके अलावा सीआईडी, संरचना, अदालत, सावधान इंडिया: क्राइम एलर्ट, प्लीज फाइंड अटैच्ड, डिलीवरी गर्ल, इश्क किल्स और लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे हिट शोज का हिस्सा भी रही हैं. फिल्मों में भी किया काम वैभवी उपाध्याय ने टीवी ही नहीं बड़े पर्दे यानी फिल्‍मों में भी काम किया है. दीपिका पादुकोण स्टारर छपाक में वैभवी नजर आई थीं, इसमें उन्‍होंने मीनाक्षी का किरदार निभाया था. इसके अलावा उन्होंने राजकुमार राव और पत्रवेला के साथ फिल्म सिटी लाइट्स में भी काम किया था. इंडस्‍ट्री ने जताया शोक वैभवी के निधन की खबर आने के बाद इंडस्ट्री की ओर से रिएक्‍शन आ रहे हैं. कई कलाकारों ने इसपर शोक जताया है. साराभाई वर्सेस साराभाई में साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने भी सोशल मीडिया पर इस खबर को सुनकर दुख जताया है. उन्होंने वैभवी की तस्वीर शेयर कर लिखा- बहुत जल्दी चली गई तुम. निर्माता और एक्टर जेडी मजेठिया ने कहा कि मैं शॉक्ड हूं. कीन नहीं किया जा सकता, लाइफ को लेकर पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. एक्टर देवेन भोजानी ने भी ट्वीट कर कहा कि शॉकिंग, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस और एक अच्छी दोस्त वैभवी उपाध्याय जिन्हें साराभाई वर्सेज साराभाई की जैस्मिन के रूप में जाना जाता है वो अब हमारे बीच नहीं रहीं. कुछ घंटे पहले वह एक दुर्घटना की शिकार हो गईं. वैभवी की आत्मा को शांति मिले.