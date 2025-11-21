Special Intensive Revision: सुप्रीम कोर्ट ने केरल, यूपी और अन्य राज्यों में SIR याचिकाओं पर ECI से जवाब मांगा, सुनवाई अगले महीने संभव

Special Intensive Revision: सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से केरल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत ने राज्य में इस प्रक्रिया को स्थगित करने की याचिकाओं की सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है.

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे कई राज्यों में SIR प्रक्रिया के खिलाफ भारी विरोध और अराजकता फैल गई है, जहां नेताओं ने इस प्रक्रिया को कराने के लिए कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव का आरोप लगाया है.

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, एसवीएन भट्टी और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कई राजनीतिक नेताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग आधारों पर SIR प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली सभी नई याचिकाओं पर शीर्ष निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

केरल की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में लोकल चुनाव भी होने वाले हैं और इस मामले में जल्दी सुनवाई जरूरी है. पीठ ने कहा कि केरल का मामला 26 नवंबर को सुना जाएगा, और बाकी याचिकाओं की सुनवाई दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होगी.

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही उन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है जो पूरे भारत में SIR प्रक्रिया कराने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देती हैं. इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR को चुनौती देने वाली DMK, CPI(M), पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग-अलग जवाब मांगे थे.

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए IUML सांसद और वकील हारिस बीरन ने कहा कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और बुधवार को अस्थायी मांगों पर विचार के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया है.

उन्होंने कहा, “केरल में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं. आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है. मतदान 9 और 11 दिसंबर को होगा. इसी समय SIR प्रक्रिया भी चल रही है. सभी राज्य सरकार के अधिकारी और मशीनरी स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त हैं, और वही अधिकारी SIR प्रक्रिया के लिए भी चाहिए…”

SIR ने पैदा किया बड़ा विवाद

हाल ही में केरल में एक बूथ स्तर अधिकारी (BLO) ने कथित SIR के काम के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली. इसके बाद, पश्चिम बंगाल में एक बूथ कार्यकर्ता की मृत्यु हुई और परिवार ने इसे SIR प्रक्रिया और अत्यधिक काम के दबाव से जोड़ा.

उससे पहले, जयपुर में मुकेश जांगिड़ (45) ने रविवार को कथित SIR लक्ष्य पूरे करने के दबाव और निलंबन की धमकियों के कारण आत्महत्या कर ली थी.

वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर BLOs और अन्य कर्मचारियों को धमका रहे हैं कि अगर वे मतदाता सूची की जांच और संशोधन का काम नहीं करेंगे तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है या उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamta Banerjee) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है और कहा है कि इस काम को रोका जाए क्योंकि स्थिति “खतरनाक” हो गई है. तमिलनाडु और केरल में भी SIR के खिलाफ विरोध हो रहा है.

