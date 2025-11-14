पुलवामा में सुरक्षा बलों ने उमर नबी का घर किया ध्वस्त

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के संदिग्ध बॉम्बर डॉ. उमर नबी के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा बलों ने नियंत्रित ढंग से उड़ा दिया. यह जानकारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा शुक्रवार सुबह साझा किए गए वीडियो में सामने आई.

सुरक्षा बलों ने यह कदम उस समय उठाया जब दिल्ली ब्लास्ट स्थल से लिए गए डीएनए सैंपल नबी की मां के सैंपलों से मेल खाए. ऑपरेशन गुरुवार और शुक्रवार के बीच रात को संपन्न हुआ.

Advertisment

Also Read: Delhi Blast: संदिग्ध उमर नबी ने परिवार को कहा था कि वह ‘3 दिन में घर लौटेंगे’ – क्या यह विस्फोट वाकई हादसा था या थी साज़िश?

लाल किला ब्लास्ट: कार चला रहा था उमर नबी

10 नवंबर की घटना अब आतंकवादी हमला मानी जा रही है, क्योंकि उस ह्युंडई i20 को डॉ. उमर नबी से जोड़ा गया है, जिसने लाल किला ब्लास्ट को ट्रिगर किया. कश्मीर स्थित डॉक्टर के कथित तौर पर उस घातक वाहन को चला रहे होने की जानकारी सामने आई है.

फॉरेंसिक रिपोर्टों के आधार पर, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हाल ही में पीटीआई को बताया, “रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से यह साबित करती हैं कि यह उमर ही था जो उस वाहन को चला रहा था जिसने विस्फोट किया.”

सोमवार शाम हुए लाल किला ब्लास्ट, जो फरीदाबाद में अधिकारियों द्वारा 2,900 किलो विस्फोटक बरामद होने के कुछ ही घंटों बाद हुआ, से जुड़े तीन मुख्य संदिग्ध हैं. इन संदिग्धों में डॉ. उमर नबी, डॉ. मुजम्मिल अहमद गनइ और डॉ. शाहीन शाहिद शामिल हैं.

Also Read: Bihar Election 2025 BJP Winners and Losers List : बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीता-कौन हारा?

उमर नबी, साथ ही अन्य दो डॉक्टरों को अब एक “व्हाइट कॉलर” आतंकवादी मॉड्यूल का महत्वपूर्ण सदस्य बताया गया है, जिसका कथित संबंध जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वात-उल-हिंद जैसी संगठनों से जोड़ा जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि नबी का एक समय उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर कई कट्टरपंथी संदेश समूहों के साथ खुद को जोड़ लिया.

सूत्रों के अनुसार, उन्होंने ऑपरेशन के दौरान दूसरों के साथ समन्वय के लिए सिग्नल प्लेटफॉर्म पर एक छोटा समूह भी बनाया था. पुलिस का मानना है कि डॉ. नबी को इस बड़े कदम के लिए लगभग 26 लाख रुपये नकद के रूप में फंडिंग दी गई थी.

Also Read: Bihar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live Update : 180 सीटों पर बढ़त के साथ NDA भारी जीत की ओर, महागठबंधन को बड़ा झटका

VIDEO | Delhi terror blast: The residence of Dr Umar Nabi, accused in the Red Fort blast, has been demolished in Pulwama, Jammu and Kashmir.#Delhiblast#Pulwama#Terror



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/xJSVxkAZkY — Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025

Also Read: मिलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे गरीब उम्मीदवार से, जिनके पास शून्य संपत्ति और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.