SIR 2.0 Draft Rolls : यूपी की वोटर लिस्ट में दर्ज 15.44 करोड़ में से 19% हटेंगे नाम, सेकेंड फेज एसआईआर पर अपडेट

UP SIR Update : उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए जारी स्पेशल इंटेंसिव रिजिवन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. बीते रात 12:00 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई. तय समय तक फॉर्म जमा ना करने वाले करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें शिफ्ट, मृत, डुप्लीकेट और अबसेंट मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं.
यूपी के वोटर लिस्ट से कितने हटेंगे नाम!
चुनाव आयोग के मुताबिक 27 अक्तूबर 2025 तक यूपी की वोटर लिस्ट में कुल 15,44,30,092 नाम है और इनमें से अब 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे. वहीं 1 करोड़ 11 लाख वोटरों को नोटिस भेजा जाएगा. जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे उनमें 1 करोड़ 26 लाख शिफ्ट, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 अबसेंट और 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं.
सेकेंड फेज एसआईआर पर अपडेट
बिहार के बाद चुनाव आयोग ने इस साल 27 अक्टूबर को यूपी समेत 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट की स्क्रटूनी के लिए एसआईआर करने की घोषणा की और तय शेड्यूल के मुताबिक देश के इन हिस्सों में 4 नवंबर से एन्यूमरेशन का काम शुरू हुआ. यूपी को छोड़कर हाल ही में 11 से 18 दिसंबर तक विभिन्न राज्यों में यह काम संपन्न कर चुनाव आयोग ने 8 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इस दौरान आयोग ने अलग-अलग कारणों के चलते ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों का ब्योरा भी दिया.
नीचे राज्य और UT के हिसाब से हटाए गए कुल नामों का ब्योरा और परसेंटेज के बारे में डिटेल दी गई है.
|राज्य और UT
|27 अक्टूबर तक कुल मतदाता
|एन्यूमरेशन के बाद कितने कटे नाम
|ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद नाम
|रिमूव परसेंटेज (%)
|राजस्थान
|5,46,56,215
|41,85,000
|50,471,215
|7.65
|मध्य प्रदेश
|5,74,06,143
|42,74,160
|5,31,31,983
|7.44
|छत्तीसगढ़
|2,12,30,737
|27,34,817
|1,84,95,920
|12.88
|पश्चिम बंगाल
|7,66,37,529
|58,17,851
|7,08,19,678
|7.59
|तमिलनाडु
|6,41,14,587
|97,37,831
|5,43,76,756
|15.18
|गुजरात
|5,08,43,436
|73,73,327
|4,34,70,109
|14.50
|केरल
|2,78,50,855
|24,08,503
|2,54,42,352
|8.64
|गोवा
|11,85,034
|1,00,042
|10,84,992
|8.44
|पुडुचेरी
|10,21,578
|1,03,467
|9,18,111
|10
|लक्षद्वीप
|57,813
|1,429
|56,384
|2.5
|अंडमान एवं निकोबार
|3,10,404
|64,014
|2,46,390
|20.62
|उत्तर प्रदेश
|15,44,30,092
|31 दिसंबर को सामने आएगी डिटेल
|--
|--
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न आने पर जरूरी दस्तावेज के साथ कर सकेंगे क्लेम
यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. ड्राफ्ट लिस्ट पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 के बीच क्लेम और ऑब्जेक्शन ली जाएंगी. वहीं 31 दिसंबर से ही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस फेज में एन्यूमरेशन फार्म पर निर्णय और क्लेम-ऑब्जेक्शन का निस्तारण किया जाएगा. फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी.