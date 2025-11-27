SIR form submission status: ECI पोर्टल पर अपना ऑनलाइन स्टेटस कैसे जांचें?

Online SIR Form Submission: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत शामिल SIR एन्यूमरेशन फ़ॉर्म अब ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है. ऑफ़लाइन प्रक्रिया के विपरीत, इस बार ऑनलाइन SIR प्रणाली का पूरा प्रबंधन सीधे निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा किया जा रहा है.

फॉर्म तक पहुँचने के लिए नागरिकों को ECI पोर्टल के “Services” सेक्शन में जाना होगा और वहाँ उपलब्ध “Fill Enumeration Form” विकल्प का चयन करना होगा. इसके माध्यम से वे मतदाता सूची संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन भरकर अपने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे. इस दौरान मतदाताओं को किसी भी फॉर्म को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी.

बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है. इस चरण के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाता सूची का अनुक्रमण किया जा रहा है.

यह चरण कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं.

नागरिक ECINET एप्लिकेशन के माध्यम से भी सीधे एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भर सकते हैं. यह ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

यदि संशोधित सूची में आपका सही लीगल नाम नहीं मिलता है या आपके फॉर्म की सबमिशन स्थिति लंबे समय तक लंबित दिखाई देती है, तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) के शिकायत निवारण पोर्टल पर जा सकते हैं. SIR एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भरने और अपना स्टेटस ऑनलाइन जांचने के लिए आवश्यक चरण नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

ऑनलाइन SIR फॉर्म सबमिशन: क्या करें और कैसे करें

स्टेप 1: voters.eci.gov.in पर जाएँ.

स्टेप 2: “Fill Enumeration Form” विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना मोबाइल नंबर या EPIC नंबर दर्ज करें.

स्टेप 4: अपना राज्य चुनें और EPIC नंबर दर्ज करें.

स्टेप 5: आपकी निर्वाचन संबंधी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसे ध्यान से जाँचें.

स्टेप 6: एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भरने से पहले आपका EPIC नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है.

स्टेप 7: यदि आपका EPIC पहले से मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो इसे तुरंत लिंक किया जा सकता है. इसके लिए Form-8 सबमिट करें (मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए: “Correction of Entries in Existing Electoral Roll” पर क्लिक करें, फिर केवल “Mobile Number” विकल्प चुनें, जो Form-8 के अंतर्गत आता है).

स्टेप 8: EPIC को मोबाइल नंबर से लिंक होने के बाद, आवेदक को दोबारा लॉग इन करना होगा.

स्टेप 9: एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भरें, जिसमें पिछली SIR संबंधी जानकारी भी शामिल करें.

स्टेप 10: फॉर्म को आधार-आधारित ई- साइन के माध्यम से सबमिट करें.

स्टेप 11: ई-साइन और एन्यूमरेशन फ़ॉर्म के सबमिशन के लिए EPIC पर दर्ज वर्तमान नाम और आधार पर दर्ज नाम का मिलान आवश्यक है.

SIR अपलोड फॉर्म सबमिशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

स्टेप 1: voters.eci.gov.in पर जाएँ.

स्टेप 2: ‘Fill Enumeration Form’ विकल्प चुनें.

स्टेप 3: ‘Sign Up’ पर क्लिक करें, फिर अपना मोबाइल नंबर, वैकल्पिक ईमेल आईडी और कैप्चा दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

स्टेप 4: ‘Login’ चुनें, अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें, फिर ‘Request OTP’ पर क्लिक करें.

स्टेप 5: लॉग इन करने के लिए प्राप्त OTP दर्ज करें.

स्टेप 6: अपना EPIC (Voter-ID) नंबर दर्ज करें और ‘Search’ पर क्लिक करें.