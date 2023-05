स्पेन के एथलीट ने अकेले गुफा में गुजारे 500 दिन, तोड़ा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड!

Spanish athlete spent 500 days alone in cave: गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वेबसाइट के अनुसार सबसे ज्यादा भूमिगत रहने का यह रिकॉर्ड चिली और बोलिवियाई माइनर्स के पास था.

Spanish athlete spent 500 days alone in cave: 50 वर्षीय स्पेनिश एथलीट बीट्रीज फ्लेमिनी ने 509 दिन अकेले गुफा में बिताकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इस दौरान अपने साथ वह 60 किताबें और 1000 लीटर पानी लेकर गई थीं.

Spanish athlete spent 500 days alone in cave: इंसान एक सामाजिक प्राणी है. ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. लेकिन एक स्पेनिश एथेलीट ने ग्रेनाडा के बाहर गुफाओं में 500 दिन खुशी-खुशी अकेले बिताकर इस घारणा को चुनौती देने का काम किया. 50 वर्षीय स्पेनिश एथलीट बीट्रीज फ्लेमिनी शुक्रवार को ग्रेनाडा के बाहर 70 मीटर (230 फीट) गहरी गुफा में 500 दिन बिताकर बाहर आई हैं. इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वेबसाइट के अनुसार सबसे ज्यादा भूमिगत रहने का यह रिकॉर्ड चिली और बोलिवियाई माइनर्स के पास था, जिन्होंने 688 मीटर गहरी गुफा में 69 दिनों तक फंसे रहकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. हालांकि गिनीज के प्रवक्ता तुरंत इस बात की पुष्टि नहीं किये हैं कि क्या एक गुफा में रहने के इस रिकॉर्ड को फ्लेमिनी ने तोड़ दिया है. बीट्रीज फ्लेमिनी ने बाहर आकर क्या कहा? काला चश्मा पहनकर गुफा से बाहर निकली बीट्रीज फ्लेमिनी ने संवादाताओं से कहा कि समय ऐसे ही बीत गया और वह बाहर नहीं आना चाहती थीं. उन्होंने कहा कि जब वे मुझे लेने आए, मैं सो रही थी. मुझे लगा कि कुछ हुआ है. मैं उस वक्त जिस किताब को पढ़ रही थी, उसे पूरी भी नहीं कर पाई. फ्लेमिनी की सपोर्ट टीम ने कहा कि उन्होंने एक गुफा में सबसे लंबे समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है. इस दौरान निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने इंसान के दिमाग और सर्कैडियन रिदम का अध्ययन भी किया. Covid Cases: 24 घंटे में कोरोना से 27 मौत, 10753 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.78% गुफा में ही मनाया अपना दो जन्मदिन बीट्रीज फ्लेमिनी 48 साल की थी जब वह गुफा में गई और जब वह बाहर निकली तो 50 साल की हो चुकी थी. उन्होंने अपना दो जन्मदिन अकेले भूमिगत मनाए और इस दौरान में कई बड़ी घटनाएं हुईं जिनसे वह अनजान रहीं. फ्लेमिनी ने इस चुनौतीपूर्ण और खतरनाक प्रयोग को शनिवार, 20 नवंबर, 2021 को शुरू किया और बाहर निकलने से पहले दुनिया भर में कई बड़ी घटनाएं घट चुकी थीं, जैसे यूक्रेन युद्ध और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत. स्पेन में जब कोरोना महामारी पूरी तरह से नहीं फैली थी तब वह गुफा में रहने चली गई थी. 65वें दिन छोड़ दिया समय गिनना शुक्रवार यानी 14 मार्च को उनकी सहायता टीम के उनका स्वागत किया और बाहर निकलते ही उन्हें गले से लगा लिया. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कभी पैनिक बटन दबाने या गुफा छोड़ने के बारे में सोचा था, उन्होंने जवाब दिया, “कभी नहीं. दरअसल में मैं बाहर नहीं आना चाहती थी.” फ्लेमिनी भूमिगत रहकर एक्सरसाइज, पेंटिंग और ड्राइंग भी बनाती थीं. उनकी सहायता टीम के अनुसार, उन्होंने अपने समय को डॉक्यूमेंट करने के लिए दो GoPro कैमरे, 60 किताबें और 1,000 लीटर पानी ले गई थीं. उन्होंने कहा कि शुरुआत में वह गिनती थीं कि उन्हें यहां आए कितने दिन हो गए लेकिन 65वें दिन उन्होंने इसे गिनना बंद कर दिया. Bihar Recruitment 2023:बिहार में निकली 1113 पद पर भर्ती, 12 मई तक कर सकेंगे अप्लाई, चेक करें सैलरी, योग्यता समेत बाकी डिटेल कई बार हुआ मुश्किलों से सामना उन्होंने कहा कि गुफा में रहते हुए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. एक बार गुफा में मक्खियों ने हमला कर दिया था. कई बार खूबसूरत जीव-जंतुओं ने भी ऐसा किया लेकिन जब यही आपका सपना रहा हो, जो साकार हो रहा हो, तो उस वक्त आप रो नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छा खाने-पीने और मौन का आनंद लेने में अपना समय बिताए. उन्होंने कहा कि आपको अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना होगा. अगर आप डरते हैं, तो यह स्वाभाविक है लेकिन कभी भी ज्यादा पैनिक न करें.