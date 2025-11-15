Srinagar Nowgam Blast: दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के 4 दिन बाद श्रीनगर में भीषण धमाका, 9 लोगों की मौत और 29 घायल

Srinagar Nowgam Blast: दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके का जख्म अभी देश भूला भी नहीं था कि ठीक चार दिन बाद श्रीनगर की रात एक और तबाही से दहल गई. नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे शहर को हिला दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए.

30 किमी दूर तक लोगों ने सुनी धमाके की आवाज

नौगाम पुलिस स्टेशन में लाल किला विस्फोट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक रखे गए थे. धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ 30 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकी. विस्फोट के बाद, पुलिस स्टेशन और आसपास के कई वाहन आग की चपेट में आ गए.

आधी रात से कुछ पहले ही बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी भी नौगाम की ओर रवाना हो गए हैं, जो श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित है और इस क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं.

सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या पुलिस थाने में रखे विस्फोटक निरीक्षण के दौरान फटे, जो मजिस्ट्रेट और नमूने एकत्र करने के लिए वहां मौजूद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम की मौजूदगी में किया जाना था.

नौगाम पुलिस स्टेशन उस जांच के केंद्र में है जिसके कारण पिछले हफ्ते जैश-ए-मोहम्मद के अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ. इस घनिष्ठ मॉड्यूल के तीन डॉक्टरों को हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ़्तार किया गया, जबकि चौथा, उमर नबी, फरार हो गया. वह लाल किला विस्फोट के लिए ज़िम्मेदार था.

पुलिस स्टेशन पहली बार अक्टूबर में तब शामिल हुआ जब इलाके में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ पोस्टर दिखाई दिए. शुरुआत में स्थानीय लगने वाले इस मामले की जाँच पुलिस को घाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गई और इस मॉड्यूल का पर्दाफ़ाश हुआ.

छापेमारी के दौरान पुलिस को 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला था. यह लगभग 2900 किलो संदिग्ध विस्फोटक सामग्री का हिस्सा था जिसमें पोटाश, फॉस्फोरस, विभिन्न केमिकल रिऐजेंट, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरियां, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरें शामिल थीं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस सामग्री का कितना हिस्सा नौगाम पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया गया था.