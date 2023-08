Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि केस में दोषी करार देने वाले फैसले पर लगाई रोक

Supreme Court Stays Rahul Gandhi’s Conviction in Modi Surname Defamation Case : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है. गुजरात की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता छिन गई थी. अहमदाबाद हाईकोर्ट ने भी राहुल को दी गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार उन्हें राहत देते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के नतीजे काफी गंभीर और व्यापक हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ अभियुक्त के सार्वजनिक जीवन में बने रहने के अधिकार पर असर पड़ता है, बल्कि उनके लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के अपना जन-प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी प्रभावित होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की जेल की सजा सुनाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया. कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देने वाले लोअर कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश इस मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला होने तक के लिए दिया है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनाया, जिसमें जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार शामिल हैं. लोअर कोर्ट के अधिकतम 2 साल की सजा सुनाने की वजह से न सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई, बल्कि इस सजा के बहाल रहते उनके अगला लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है. दरअसल, जन प्रतिनिधित्व कानून में किसी भी जन प्रतिनिधि को दो साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाने का प्रावधान है.

