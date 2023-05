Rahul Gandhi case update: राहुल गांधी को मानहानि केस में फौरी राहत, अपील पर फैसला होने तक सजा सस्पेंड, अब आगे क्या होगा?

Rahul Gandhi defamation case update: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के केस में मिली सजा से सूरत सेशंस कोर्ट ने फौरी राहत दे दी है. राहुल के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को सुनाई गई दो साल की सजा को उनकी अपील पर अंतिम फैसला किए जाने तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय (Surat District and Sessions Court) ने राहुल गांधी को 15 हजार रुपये की श्योरिटी पर जमानत दे दी है. यह जमानत उनकी सोमवार को दायर अपील पर फैसला होने तक के लिए है. दरअसल, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के साथ ही राहुल गांधी के वकीलों ने दो और एप्लीकेशन भी दायर किए थे. पहला एप्लीकेशन दो साल की सजा को सस्पेंड करके अंतिम फैसला होने तक के लिए जमानत पर रिहा किए जाने का था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. दूसरे आवेदन में राहुल गांधी को दोषी करार देने के मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है.

सोमवार को कोर्ट का आदेश आने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा!” अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने ‘मित्रकाल’ शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए किया है. वे पीएम मोदी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वे अपनी सत्ता का इस्तेमाल कुछ खास मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं.

सूरत सेशंस कोर्ट के सोमवार के आदेश का मतलब ये है कि राहुल गांधी को फिलहाल जेल नहीं जाना होगा. लेकिन सजा को सस्पेंड किए जाने से उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं होने वाली. इसके लिए राहुल गांधी को दोषी करार देने वाले ट्रायल कोर्ट के पूरे फैसले पर स्टे मिलना जरूरी है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस की लीगल टीम के एक सदस्य बीएम मंगुकिया (B M Mangukiya) ने बताया है कि राहुल गांधी को दोषी करार देने वाले फैसले पर रोक लगाने के लिए दिए आवेदन पर सूरत की सेशंस कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करके उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है. मंगुकिया के मुताबिक दोनों को ही इस नोटिस का जवाब 10 अप्रैल तक देने को कहा गया है. पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने भी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कोर्ट ने उन्हें राहुल गांधी के एप्लीकेशन पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 अप्रैल तक का वक्त दिया है. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक केस सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने ही दर्ज कराया है, जिस पर सुनवाई के बाद निचली अदालत ने कांग्रेस नेता को सजा सुनाई है.

VIDEO | The suspension of conviction is important for Rahul Gandhi. The court will hear the application on the suspension of the conviction on April 13," says an advocate from Rahul Gandhi's team of lawyers. pic.twitter.com/G2Rt8dAO9m— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2023