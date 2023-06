अमित शाह का बड़ा दांव, चेन्नई में कहा-भविष्य में बनना चाहिए तमिल प्रधानमंत्री, दो बार गंवाया जा चुका है मौका, सूत्रों के हवाले से खबर

गृहमंत्री अमित शाह ने भविष्य में देश में एक तमिल प्रधानमंत्री बनाये जाने की वकालत की है. PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान यह टिप्पणी की है.

गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को चेन्नई में पार्टी से जुड़े मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों व शक्तिकेंद्र प्रभारियों को संबोधित किया. (PTI Photo)

केंद्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भविष्य में एक तमिल को प्रधानमंत्री बनाये जाने की रविवार को पैरवी की. पार्टी सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह अपने चेन्नई दौरे के दौरान प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान यह टिप्पणी की. सूत्रों ने विवरण दिए बिना संकेत दिया कि शाह ने निकट भविष्य में एक तमिल को प्रधानमंत्री बनाए जाने की पैरवी की. पूर्व में दो बार ऐसा मौका खो चुका है तमिलनाडु: सूत्र सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि ऐसा अवसर पहले दो बार गंवाया जा चुका है. सूत्रों ने कहा कि शाह ने कथित तौर पर इसके लिए राज्य की स्थानीय सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके को दोषी ठहराया. शाह ने भाजपा पदाधिकारियों से 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से 20 से अधिक सीटें जीतने की दिशा में काम करने और इस उद्देश्य के लिए बूथ समितियों को मजबूत करने का भी आह्वान किया. Also Read: ICC WTC 2023 पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को 209 रनों से हराकर बनाया रिकार्ड अमित शाह ने गिनाई पिछले 9 साल की उपलब्धियां रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने वंशवाद की राजनीति और कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और द्रमुक पर निशाना साधा और उन्हें ‘2जी, 3जी, 4जी’ पार्टियां कहा और कहा कि तमिलनाडु में समय आ गया है कि इन्हें उखाड़ फेंका जाए और जमीनी लोगों को सत्ता सौंपी जाए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (CM M K Stalin’) की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कि बीजेपी सीनियर लीडर शाह ने राज्य के विकास के लिए पिछले 9 साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को गिनाया. उन्होंने तमिलनाडु के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की रेलवे, सड़क, एविएशन समेत विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से बताया.इस दौरान उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन की सरकार के 9 साल के उपलब्धियों का जिक्र भी किया.चेन्नई की जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले की सराहना की. और कहा कि प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस फैसले का विरोध की दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने किया.