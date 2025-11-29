Tatkal Booking : तत्काल टिकट बुकिंग में 1 दिसंबर से बड़ा बदलाव, मुंबई से इस शहर के बीच ट्रेन सफर करने वालों के लिए जानना जरुरी

Tatkal Ticket Booking Rules Change from December 1: तत्काल टिकट पाने की होड़ हमेशा से यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है लेकिन अब रेलवे इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने जा रहा है. फेक आईडी, दलालों की पकड़ और संदिग्ध बुकिंग पर लगाम कसने के लिए पश्चिम रेलवे ने तत्काल टिकट सिस्टम में बड़ा तकनीकी बदलाव किया है. अब तत्काल टिकट तभी मिलेगा जब यात्री का मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन पास करेगा. यानी अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जो वाकई यात्रा कर रहे हैं.
इस ट्रेन में OTP वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा तत्काल टिकट
पश्चिम रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नई OTP आधारित व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अब तत्काल टिकट सिर्फ वन टाइम पासवर्ड (OTP) सफलतापूर्वक दर्ज करने के बाद ही जारी किए जाएंगे. यह OTP उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो यात्री टिकट बुक करते समय दर्ज करेगा. OTP वेरिफाई होते ही टिकट जनरेट होगा.
1 दिसंबर से शताब्दी एक्सप्रेस में लागू होगी नई व्यवस्था
पश्चिम रेलवे ने रेलवे बोर्ड के निर्देश पर तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लागू करने की घोषणा की है. नई व्यवस्था के तहत अब तत्काल टिकट तभी जारी किया जाएगा, जब यात्री सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) का सफलतापूर्वक सत्यापन करेंगे. यह OTP उसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसे यात्री टिकट बुकिंग के दौरान दर्ज करेंगे.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे बुकिंग के समय अपना सही और सक्रिय मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें, ताकि OTP सत्यापन में कोई बाधा न आए और टिकट बिना किसी परेशानी के जारी हो सके.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई OTP वेरिफिकेशन प्रणाली 1 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे से लागू होगा. पहला फेज ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई–अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में शुरू होगा. इसके बाद इसे अन्य ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की संभावना है.
काउंटर, एजेंट, वेबसाइट या ऐप, हर जगह लागू होगा नया नियम
नई OTP आधारित प्रणाली केवल ऑनलाइन बुकिंग तक सीमित नहीं है. यह इन सभी माध्यमों पर लागू होगी:
- कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर
- अधिकृत एजेंट
- IRCTC वेबसाइट
- IRCTC मोबाइल ऐप
रेलवे का कहना है कि इससे बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होगी, दलालों पर रोक लगेगी और वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलेगी.