तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर निशाना: दूसरे चरण से पहले उठाए मतदान आंकड़ों पर सवाल

Bihar Election 2025:राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने रविवार को चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने की मांग की कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुरुष और महिला मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत अब तक जारी क्यों नहीं किया गया है.

“आंकड़ों को छिपाया क्यों जा रहा है?”

तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “पहले चरण के चुनाव को हुए लगभग तीन दिन बीत चुके हैं. फिर भी, तीन दिन बाद भी चुनाव आयोग ने अब तक महिला और पुरुष मतदान प्रतिशत का खुलासा नहीं किया है.

उन्होंने आगे कहा, "आखिर इन आंकड़ों को छिपाया क्यों जा रहा है? वीवीपैट (VVPAT) पर्चियां सड़कों पर बिखरी मिलीं. सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं. चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है.”

गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 65.08 प्रतिशत की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई जो राज्य के विधानसभा चुनाव इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान दर है.

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ. पहले चरण में कुल 3.75 करोड़ लोग वोट डालने के हकदार थे.

विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

“इस बार बिहार और उसके लोग बदलाव चाहते हैं” — अखिलेश यादव

इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव राज्य में अगली सरकार बनाएंगे.

नुआपाड़ा में एएनआई से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “बिहार और यहाँ रहने वाले लोग इस बार बदलाव चाहते हैं. बिहार के लोग महसूस करते हैं कि जब सरकार बदलेगी तभी बिहार बदलेगा. महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव एक नया बिहार बनाएंगे. हमें पूरा विश्वास है कि जब परिणाम आएंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.”

वहीं, जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अपना प्रचार अभियान समाप्त करते हुए कहा कि राज्य में सरकार बदलने जा रही है. एएनआई से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा, “चुनावी प्रचार बहुत ही जोरदार रहा है. इस बार बदलाव जरूर होगा.”

