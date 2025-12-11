8th Pay Commission: वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2–3 साल क्यों लगते हैं: जानिए इसकी 10-चरणीय प्रक्रिया

8th Pay Commission: 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल इस महीने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के आने और अगले वेतन पुनरीक्षण की उम्मीद में हैं.

हालांकि कई कर्मचारियों ने उम्मीद जताई थी कि नए वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू नहीं होतीं. आम तौर पर इन सिफारिशों को लागू होने में दो से तीन साल लग जाते हैं. 8वें वेतन आयोग की वर्तमान प्रगति भी इसी ओर इशारा कर रही है.

पिछले आयोगों पर एक नजर: देरी और प्रक्रियाओं का पैटर्न

पिछले आयोगों की समयरेखा में देरी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है. 5वें वेतन आयोग की शुरुआत अप्रैल 1994 में हुई थी, इसकी रिपोर्ट जनवरी 1997 में प्रस्तुत की गई और इसकी सिफारिशें अक्टूबर 1997 में लागू हुईं यानी कुल मिलाकर 3.5 साल का चक्र.

6वें वेतन आयोग की स्थापना अक्टूबर 2006 में हुई थी और इसने लगभग 22 से 24 महीने में अपनी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद इसकी सिफारिशें जनवरी 2006 से पीछे की तिथि से लागू की गईं.

7वें वेतन आयोग को फरवरी 2014 से जून 2016 तक लगभग 26 महीने लगे, और इसी दौरान इसकी सिफारिशें तैयार होकर बाद में वेतन में लागू हुईं.

हालाँकि 5वें वेतन आयोग को लागू होने में अधिक समय लगा लेकिन 6वें और 7वें आयोग स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औसत गति लगभग दो साल है.

8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी, लेकिन इसके कार्यादेश (Terms of Reference) को अंतिम रूप देने में सरकार को लगभग दस महीने लग गए, जिसे 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली. न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला है, इसलिए इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2027 के आस-पास आने की उम्मीद है.

रिपोर्ट सरकार के पास आने के बाद भी इसका तुरंत लागू होना संभव नहीं है. पिछले रुझानों के आधार पर, रिपोर्ट की समीक्षा, संशोधन और मंजूरी में कम से कम 6 से 8 महीने लग सकते हैं, जिससे इसके लागू होने की संभावना अब 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक की जा सकती है.

यह देरी कर्मचारियों में चिंता बढ़ा रही है, खासकर तब जब सरकार ने हाल ही में संसद में दोहराया कि आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख “सरकार द्वारा तय की जाएगी”. जिन संघों ने जनवरी 2026 में रोलआउट की उम्मीद की थी, उनके लिए यह अनिश्चितता अब बड़ी चिंता का कारण बन गई है.

वेतन आयोग की प्रक्रिया: 10 चरणों में समझें

जो हमें देरी के रूप में दिखती है, वह वास्तव में एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय मूल्यांकन, परामर्श, नीतिगत समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी शामिल होती है. इसे आसान शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है:

1. आयोग का गठन

सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, सदस्यों का नाम तय करती है और उन्हें वेतन संरचनाओं का अध्ययन करने और सुधार के सुझाव देने का काम सौंपती है.

2. डेटा एकत्र करना

आयोग मंत्रालयों और विभागों से वेतन, पेंशन और भत्तों का विवरण इकट्ठा करता है ताकि वर्तमान संरचनाओं को समझा जा सके.

3. परामर्श और बैठकें

कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों द्वारा अपनी मांगें और चिंताएं प्रस्तुत की जाती हैं. आयोग सुनवाई और चर्चा करता है ताकि वास्तविक स्थिति को समझा जा सके.

4. आंतरिक अध्ययन और ड्राफ्टिंग

सभी प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद, समिति विसंगतियों का विश्लेषण करती है और नए वेतन स्तर, पेंशन फॉर्मूले और भत्तों का डिज़ाइन तैयार करती है.

5. फाइनेंसियल इम्पैक्ट असेसमेंट

किसी भी सिफारिश को प्रस्तावित करने से पहले, सरकार यह गणना करती है कि संशोधित वेतन संरचना की लागत कितनी होगी. यह कदम वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है.

6. अंतिम रिपोर्ट का सबमिशन

आयोग अपनी पूरी सिफारिशें एक विस्तृत दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित सभी विवरण शामिल होते हैं.

7. सचिवों की सशक्त समिति (ECoS) का गठन

एक उच्च-स्तरीय समिति रिपोर्ट का अध्ययन करती है, स्पष्टीकरण मांगती है और संशोधनों का सुझाव देती है.

8. मंत्रालयों के बीच परामर्श

विभिन्न मंत्रालय जैसे वित्त, रक्षा, गृह और रेलवे सिफारिशों की समीक्षा करते हैं और अपने-अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं.

9. आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा समीक्षा

यह समिति बजट प्रतिबंधों और राजनीतिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम आर्थिक दृष्टिकोण अपनाती है.

10. अंतिम कैबिनेट मंजूरी और अधिसूचना

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, सरकारी आदेश जारी किए जाते हैं और संशोधित वेतन नियम लागू होने लगते हैं.

कई राज्य सरकारें और स्वायत्त संस्थान केंद्रीय सिफारिशों का पालन करते हैं, जिससे उनके लिए भी अपनी स्वीकृति और कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

दो साल की प्रतीक्षा: देरी नहीं, बल्कि मानक प्रक्रिया

परामर्श से लेकर वित्तीय मंजूरी तक, प्रत्येक कदम में महीनों लगते हैं और यही कारण है कि कर्मचारियों के खाते में नए वेतन दिखने से पहले वेतन आयोगों को आम तौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं. यह प्रणाली भले ही धीमी लगे, लेकिन यह एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करती है और राष्ट्रीय वित्त पर भी असर डालती है इसलिए सावधानी अपरिहार्य है.

8वां वेतन आयोग: इंतजार और प्रक्रिया की वास्तविकता

पिछले चक्रों और वर्तमान प्रगति के आधार पर, 8वें वेतन आयोग के 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होने की संभावना नहीं है. हालांकि यह समयसीमा कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकती है, लेकिन इतिहास यह भी दिखाता है कि सरकार सिफारिशों को पीछे की तारीख से लागू करती है और लंबित राशि के साथ महंगाई भत्ता और पेंशन समायोजन का भुगतान करती है.

साधारण शब्दों में, इंतजार लंबा हो सकता है लेकिन यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है. 8वें वेतन आयोग की समयरेखा उसी परिचित मार्ग पर चल रही है, जो एक बार फिर यह साबित करती है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में हमेशा समय लगता है.

