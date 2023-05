The Kerala Story BO Collection Day 9: अदा शर्मा की विवादित फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ ने सलमान खान की ‘KKBKKJ’ को पछाड़ा, 9 दिन में कमाए 112.87 करोड़

The Kerala Story Box Office Collection Day 9: सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ ने 9 दिन में 112.87 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

The Kerala Story Box Office Collection: अदा शर्मी की 'द केरला स्टोरी' ने कलेक्शन के मामले में सलमान खान की फिल्म KKBKKJ को पछाड़ दिया है. (IE File Photo)