The Kerala Story BO Collection: फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ 200 करोड़ क्लब में हुई शामिल, विवादों के बीच भी शानदार कलेक्शन जारी

फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को बताया कि द केरला स्टोरी’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

देश के भीतर हिंदी फिल्म 'द केरल स्टोरी' 5 मई को रिलीज़ हुई. ओपनिंग डे से अच्छा कलेक्शन जारी है.

The Kerala Story Box Office Collection: फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) का कलेक्शन तमाम विवादों के बावजूद भी जारी है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को बताया कि द केरला स्टोरी’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. 5 मई को सिनेमाघरों में हुई है रिलीज फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ सनशाइन फिक्चर्स (Sunshine Pictures) प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तैयार की गई है. इस प्रोडक्शन हाउस ने जारी एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि ‘द केरल स्टोरी’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई की और देश भर में इसका कलेक्शन अभी भी जारी है. सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्ट्रेस अदा शर्मा (Adah Sharma) के साथ तमाम सहयोगी कलाकारों सिने पर्दे पर अपने किरदार को निभाया है. देश के भीतर हिंदी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ 5 मई को रिलीज़ हुई. Tata Altroz iCNG लॉन्च, कीमत 7.55 लाख से शुरू, चेक करें वेरिएंट, फीचर समेत सभी डिटेल फिल्म पर ये करने से बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें रही सुर्खियों में विपुल शाह द्वारा निर्मित फिल्म “द केरल स्टोरी” में दर्शाया गया है कि कैसे केरल की महिलाओं को आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (IS) द्वारा धर्मांतरण और भर्ती के लिए मजबूर किया गया था. देश के कई राज्यों और राजनेताओं के बीच ये फिल्म विवाद को जन्म देने का कारण भी बन हुई है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य को नफरत और हिंसा की घटना से बचाने के लिए फिल्म द केरल स्टोर पर बैन लगा चुकी थी. वहीं तमिलनाडु के सिनेमाघरों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति और खराब दर्शकों की संख्या का हवाला देते हुए 7 मई से स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला किया था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया. बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर बैन वाले पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और तमिलनाडु से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा. कुछ छात्रों के विरोध के बीच शनिवार को पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के मुख्य थिएटर में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया.