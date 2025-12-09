मजबूत मांग और कम उत्पादन ने बढ़ाए टमाटर के भाव

देशभर में टमाटर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण सर्दियों का जल्दी आना है, जिससे टमाटर की मांग बढ़ गई है, वहीं अक्टूबर में हुई बारिशों ने फसलों को भी प्रभावित किया है.

डिपार्टमेंट ऑफ़ कंस्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को टमाटर के औसत खुदरा भाव में पिछले महीने की तुलना में 26% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और यह 48.23 रुपये प्रति किलो हो गया. आजादपुर मार्केट टमाटर एसोसिएशन के सदस्य और कमीशन एजेंट अशोक कौशिक ने बताया कि भारत के सबसे बड़े सब्जी बाजारों में से एक में औसत थोक मूल्य पिछले तीन सप्ताह में 40-45 रुपये प्रति किलो से घटकर लगभग 28-30 रुपये प्रति किलो हो गया है.

अशोक कौशिक ने कहा कि “टमाटर की खुदरा कीमतें अगले कुछ हफ्तों तक ऊँचे स्तर पर बनी रहेंगी, इसके बाद घटेंगी, क्योंकि सर्दियों में मांग मजबूत है जबकि उत्पादन के अनुमान सीमित हैं.” उन्होंने यह भी बताया कि प्रमुख शहरों में प्रीमियम टमाटर के बाजार भाव 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं.

हालांकि टमाटर की वर्तमान खुदरा कीमतें पिछले साल की तुलना में लगभग 4% कम बनी हुई हैं. मई 2025 से टमाटर के खुदरा भाव तब से नकारात्मक रहे हैं, जब यह पिछले साल की तुलना में 10.71% घट गए थे. अक्टूबर 2025 में आपूर्ति बढ़ने के कारण रिटेल कीमतें साल-दर-साल 54% तक गिर गईं.

अत्यधिक बारिश का प्रभाव

अक्टूबर में अत्यधिक वर्षा का असर फसलों पर पड़ा है, जिससे उत्पादन कम हुआ और आपूर्ति घट गई. दो हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले कृषि बाजार में, जो एशिया के सबसे बड़े टमाटर व्यापारिक केंद्रों में से एक है, थोक टमाटर की कीमतें बारिश से हुए फसल नुकसान, कम आपूर्ति और बढ़ी हुई परिवहन लागत के कारण 40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 61 रुपये प्रति किलो हो गईं.

हालांकि, व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक महीने से टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मजबूत मांग के कारण अगले कुछ महीनों तक कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.

टमाटर का उत्पादन 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई–जून) में 19.46 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 फसल वर्ष में 21.32 मिलियन टन था.

भारत के टमाटर उत्पादन में लगभग 18 राज्य शामिल हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब प्रमुख हैं.

डिपार्टमेंट ऑफ़ कंस्यूमर अफेयर्स के नोट के अनुसार, टमाटर की कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण विभिन्न क्षेत्रों में बुवाई और कटाई के मौसम का चक्र और उनका अंतर है.

नोट में कहा गया है, “टमाटर की आपूर्ति पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए किसी भी राज्य में उत्पादन में कमी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करती है.” डिपार्टमेंट ने जून से अगस्त और अक्टूबर–नवंबर को कम उत्पादन वाले महीने के रूप में चिन्हित किया है, इन महीनों में टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं.

वहीं, अन्य जरूरी सब्जियों के औसत खुदरा भाव में बदलाव देखा गया है. प्याज की कीमतें पिछले महीने की तुलना में थोड़ा घटकर सोमवार को 26.38 रुपये प्रति किलो हो गईं, इसका कारण अधिक उत्पादन बताया गया है. आलू की कीमतें पिछले महीने की तुलना में 3% बढ़कर 26.17 रुपये प्रति किलो हो गई हैं. हालांकि प्याज और आलू की कीमतें पिछले साल की तुलना में क्रमशः 49% और 29% कम हो गई हैं.

