ट्विटर ने किया NDTV और ANI के अकाउंट को ब्लॉक, बताई यह वजह

Twitter locked the accounts of NDTV and ANI:जब से अरबपति एलोन मस्क ने लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदा है, तब से ट्विटर सुर्खियों में है. अब खबर आ रही है कि ट्विटर ने देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI और NDTV के अकाउंट्स को लॉक कर दिया है. ANI के लॉक होने की जानकारी इसकी एडिटर स्मिता प्रकाश ने एक ट्वीट के जरिए दी है. ट्विटर ने ANI के खाते को Age Criteria Violation के कारण हटाया है, लेकिन NDTV के खाते को क्यों लॉक किया गया है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. ANI के ट्विटर पर 76 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं. क्यों ट्विटर ने लिया है ये एक्शन? ANI की संपादक स्मिता प्रकाश ने ट्विटर द्वारा भेजे गए ईमेल का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें समाचार एजेंसी को बताया गया कि उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया है. ईमेल में लिखा था, “ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए. ट्विटर ने निर्धारित किया है कि आप इन आयु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आपका खाता लॉक कर दिया गया है और ट्विटर से हटा दिया जाएगा.” ANI का अकाउंट सस्पेंड होने के कुछ समय बाद, स्मिता प्रकाश ने एक और ट्वीट किया, “तो ANI को फॉलो करने वालों के लिए बुरी खबर है, ट्विटर ने भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी, जिसके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, को बंद कर दिया है.” कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, अफजाल भी दोषी करार साउथ एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है ANI ANI वेबसाइट के अनुसार, दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी के दक्षिण एशिया, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में 100 से अधिक ब्यूरो मौजूद हैं. दूसरी तरफ, न्यूज चैनल NDTV के ट्विटर अकाउंट को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लॉक कर दिया गया है. फिलहाल, ट्विटर द्वारा NDTV के अकाउंट को लॉक करने के पीछे का कारण अज्ञात है. चैनल ने कहा है कि वह अपने ट्विटर अकाउंट को बहाल करने के लिए ट्विटर के संपर्क में है. गौरतलब है कि एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ बनने के बाद ही ट्विटर हमेशा खबरों में रहता है. कई यूजर्स इसे नापसंद भी कर रहे हैं. ट्विटर ने हाल ही में ब्लू टिक को पूरी तरफ से पेड कर दिया है और जिसने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ट्विटर ने उनका ब्लू टिक हटा दिया है.