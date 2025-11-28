PM Modi visit to Karnataka and Goa: करेंगे उडुपी में गीता पारायण, गोवा में 77 फुट राम प्रतिमा का अनावरण

PM Modi's Karnataka and Goa visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को दक्षिणी राज्य कर्नाटक और तटीय राज्य गोवा का दौरा करेंगे तथा दोनों राज्यों में कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी से करेंगे. इसके बाद वे दिन में वे गोवा के लिए प्रस्थान करेंगे.

दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री विशेष अवसरों के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक समारोहों में शामिल होंगे.

Advertisment

Also Read: Lenskart Solutions पर जेफरीज ने दी BUY रेटिंग, शेयर में 23% आ सकती है तेजी

उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को लगभग सुबह 11:30 बजे उडुपी पहुँचेंगे, जहाँ वे श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे. प्रधानमंत्री लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे. यह एक भक्ति सभा है जिसमें 1,00,000 प्रतिभागी शामिल होंगे. इसमें विद्यार्थी, संत, विद्वान और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिक शामिल होंगे, जो एक स्वर में श्रीमद्भगवद् गीता का पाठ करेंगे. यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है.

कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंटप का उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंडी के लिए तैयार किये गए स्वर्ण कवच को समर्पित करेंगे. ऐसा माना जाता है कि यह वह पवित्र झरोखा है जहाँ से संत कनकदास को भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए थे.

उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ की स्थापना आज से लगभग 800 वर्ष पहले वेदांत की द्वैत दर्शन परंपरा के प्रवर्तक श्रीमाधवाचार्य द्वारा की गई थी.

Also Read: Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर: सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर से नियमित सुनवाई करेगा

गोवा में पीएम मोदी के कार्यक्रम

उडुपी से प्रधानमंत्री शाम लगभग 3:15 बजे गोवा पहुँचेंगे. दक्षिण गोवा के कैनाकोना में स्थित मठ में प्रधानमंत्री मोदी श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ के ‘साढ़ा पंचाशतामोत्सव’ के अवसर पर आयोजित 550वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे.

इसके बाद वे श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ परिसर में स्थापित 77 फुट ऊँची भगवान राम की कांस्य मूर्ति का अनावरण करेंगे और मठ द्वारा विकसित ‘रामायण थीम पार्क गार्डन’ का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री इसके बाद विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे और अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णवों का पहला मठ है. यह द्वैत परंपरा का पालन करता है, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में जगद्गुरु माधवाचार्य ने की थी. मठ का मुख्यालय दक्षिण गोवा के छोटे से कस्बे परतगली में कुशावती नदी के तट पर स्थित है.

Also Read: Stocks to Watch : आज Wipro, RVNL, Bandhan Bank, Adani Enterprises, Ashoka Buildcon समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.