Delhi Blast: संदिग्ध उमर नबी ने परिवार को कहा था कि वह ‘3 दिन में घर लौटेंगे’ – क्या यह विस्फोट वाकई हादसा था या थी साज़िश?

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला इलाके में आई20 कार विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी भट की तलाश के दौरान पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को कार्रवाई के लिए बुलाया. द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि विस्फोट से तीन दिन पहले उमर ने अपनी साली से पुलवामा में फोन पर बातचीत की थी और तीन दिन में घर लौटने का आश्वासन दिया था. लेकिन सोमवार रात जब उनका परिवार कोइल गाँव के अपने घर में उनके लौटने का इंतजार कर रहा था, तो पुलिस वहां पहुंच गई. वे कोई भी स्पष्ट कारण बताए बिना पहले उनके भाई ज़हूर इलाही और बाद में आशिक़ हुसैन को अपने साथ ले गए. इसके तुरंत बाद अधिकारियों ने उमर के पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि उनकी मां को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया जिससे परिवार सकते में पड़ गया और जवाबों की तलाश करने लगा.

नबी ने अपने परिवार को तीन दिन में लौटने की बात कही थी, इससे ऐसा लगता है कि यह विस्फोट दुर्घटनावश नहीं बल्कि योजना बद्ध तरीके से किया गया हो.

'व्हाइट-कॉलर ग्रुप’ का नेता हो सकता है उमर, परिवार को नहीं थी भनक

पुलिस का मानना है कि डॉ. उमर नबी भट डॉक्टरों के एक ‘व्हाइट-कॉलर ग्रुप’ का नेतृत्व कर रहा था, जो आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा था और लाल किला विस्फोट से कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया था. एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें लगता है कि उमर ने इस ग्रुप के अन्य लोगों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया होगा.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमर तब लापता हो गए जब फरीदाबाद में एक अन्य डॉक्टर मुज़म्मिल अहमद गनई को गिरफ्तार किया गया. पुलवामा में उनके परिवार ने कहा कि उन्हें उमर के कथित संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें इस मामले के बारे में तब पता चला जब मीडिया उनके घर पहुंची.

उमर की साली, मुज़म्मिला अख्तर ने बताया कि पुलिस सोमवार रात उनके घर आई और उमर के भाई ज़हूर और आशिक़ के बारे में पूछताछ की. उन्होंने अगले दिन ज़हूर को थाने लाने का अनुरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें तुरंत ले लिया. थोड़ी देर बाद वे वापस आए और आशिक़ को भी अपने साथ ले गए, साथ ही परिवार के फोन जब्त कर लिए.

अख्तर ने बताया कि उमर ने पिछले शुक्रवार को फोन किया था और कहा था कि वह परीक्षा में व्यस्त है और तीन दिन में घर लौट आएगा. बाद में जब परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका फोन बंद था. अख्तर ने कहा, “उन्होंने हमारे फोन जब्त कर लिए. जब वे लौट कर नहीं आए, तो मैंने DSP को फोन किया. उन्होंने कहा कि चिंता न करें और सो जाएँ. मैं उनकी बात समझ गई.”

श्रीनगर की डॉक्टर से हुई थी उमर की सगाई

उमर की साली ने बताया कि उन्होंने पिछले शुक्रवार को उमर से फोन पर बात की थी. उन्होंने अक्सर फोन नहीं किया करता था, लेकिन उस दिन उनकी बातचीत संक्षिप्त और खुशमिजाज थी. उन्होंने उमर से घर आने के लिए कहा, लेकिन उमर ने कहा कि वह अपनी परीक्षाओं में व्यस्त है और ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता है. उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि वह तीन दिन में घर लौट आएगा. बाद में जब परिवार ने उनसे फिर संपर्क करने की कोशिश की, तो उनका फोन बंद था.

उमर ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गाँव में पूरी की और उसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) श्रीनगर से MBBS की डिग्री हासिल की. होशियार छात्र होने के नाते, वह NEET-PG परीक्षा में राज्य के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल थे और उसी कॉलेज से MD की डिग्री पूरी की. MD पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक GMC अनंतनाग में काम किया. लगभग डेढ़ साल पहले, वह फरीदाबाद चले गए, जहां उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया. सूत्रों के अनुसार, उमर की सगाई श्रीनगर की एक डॉक्टर से हुई थी.

मुज़म्मिल गनई: जैश मॉड्यूल में शामिल होने के संदेह में डॉक्टर

उमर भट के घर से केवल एक किलोमीटर दूर, डॉ. मुज़म्मिल गनई के परिवार को पुलिस के इस दावे पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वह जैश के आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा थे. उनकी बहन डॉ. अस्मत शकील जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश से MBBS पूरी की है, 10 नवंबर को शादी करने वाली थीं लेकिन मुज़म्मिल की गिरफ्तारी के बाद परिवार ने शादी को स्थगित कर दिया.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुज़म्मिल, जो जून में आखिरी बार घर आए थे, नियमित फोन कॉल के जरिए परिवार से जुड़े रहते थे. 30 अक्टूबर को पुलिस ने परिवार को सूचित किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. यह खबर उनके पिता शकील अहमद, जो एक किसान हैं और उनके भाइयों के लिए झटका साबित हुई.

मुज़म्मिल ने 2017 में जम्मू के ASCOMS मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में शामिल होने से पहले शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS), श्रीनगर में काम किया. उनके छोटे भाई, आज़ाद शकील ने कहा कि मुज़म्मिल वहाँ काम करते हुए DNB की पढ़ाई भी कर रहे थे.

सोमवार को पुलिस ने मुज़म्मिल के बड़े भाई, अब्बास शकील को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. जांचकर्ताओं के अनुसार, मुज़म्मिल के बयानों के आधार पर पुलिस को फरीदाबाद में विस्फोटक और गोलाबारूद का बड़ा भंडार मिला. उन्होंने पुलिस को क़ाज़ीगुंड, कुलगाम के एक और डॉक्टर, डॉ. अदील मजीद राथर तक भी पहुँचाया.

रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. अदील ने 2019 में सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर से MBBS पूरी की और 2022 में वहीं से जनरल मेडिसिन में MD किया. वह अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में सीनियर रेज़िडेंट के रूप में कार्यरत थे, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक निजी अस्पताल में जॉइन किया.

