Seema Haider: यूपी ATS ने लगातार दूसरे दिन सीमा हैदर से की पूछताछ, पाकिस्तानी जासूस होने का शक

UP ATS Questions Pak Citizen Seema Haider, Indian Partner Sachin for Second Day: उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड (UP ATS) ने लगातार दूसरे दिन पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर (Seema Haider) से पूछताछ की. समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी. इस साल मई में गैरकानूनी ढ़ग से सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई और वह अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा रह रही है.

4 जुलाई को यूपी पुलिस ने सीमा-सचिन को किया था गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यूपी एटीएस सीमा के साथी सचिन को भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. उत्तर प्रदेश एटीएस ने पहली बार सोमवार को सीमा और सचिन से नोएडा स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ की थी और देर रात दोनों को घर भेज दिया था. ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा और सचिन को विदेशी अधिनियम की धारा 14, आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और धारा 34 के तहत 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. सीमा पर गैरकानूनी ढ़ग से भारत में एंट्री करने और सचिन और उसके पिता पर एक विदेशी महिला को आश्रय देने के जुर्म में पासपोर्ट अधिनियम, 1920 की धारा 3,4,5 के तहत कार्रवाई की गई थी. तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बाद में उन्हें 7 जुलाई को जमानत पर अदालत ने रिहा कर दिया. हालांकि सीमा, सचिन और नेत्रपाल को जमानत पर रिहा करते हुए जेवर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जस्टिस नाजिम अकबर ने कहा कि इस मामले में 5 साल तक की जेल का प्रावधान है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट के गाइडलाइन के संज्ञान में जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने योग्य है.

सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का है शक, चल रही जांच

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा हैदर की उम्र 27 साल है और उसने ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा के साथ शादी रचाई है. सीमा ने दावा किया है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने से पहले नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी रचाई थी. यूपी पुलिस के एक सीनियर अफसर ने सोमवार को कहा कि एटीएस पाकिस्तानी जासूस के पहलू की जांच कर रही है. साथ ही यह भी जानने में जुटी हुई है कि सीमा पार की महिला नेपाल सीमा पार करके भारत में कैसे दाखिल हुई. महिला ‘जासूस’ है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने सीमा हैदर और सचिन को हिरासत में लिये जाने की बात से इनकार किया था.