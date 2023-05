UP Municipal Election 2023, Nikay Chunav Result 2023 Live in Hindi: उत्तर प्रदेश (UP) के स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Election) में वोटों की गिनती (Counting of votes) आज हो रही है. उम्मीद है कि सबसे पहले नगर निगमों (Municipal Corporations) के नतीजे घोषित होंगे. उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव वोटिंग मशीनों यानी EVM के जरिये कराए गए हैं, लिहाजा उनके नतीजे जल्दी आने की उम्मीद है. वहीं नगर परिषदों (Municipal Councils) और पंचायतों (Panchayat) में मतदान बैलेट पेपर के जरिये हुए हैं. जिसके चलते उनके रुझान और नतीजे आने में वक्त लगेगा. प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान दो चरणों में 4 मई और 11 मई को हुआ था. इसके साथ ही यूपी में दो विधानसभा क्षेत्रों में हाल हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती भी आज ही होनी है. यूपी में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबे (एससी) विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 10 मई को हुआ था.

उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में मुख्य टक्कर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच मानी जा रही है. इनके अलावा कांग्रेस समेत अन्य दल भी चुनाव मैदान में हैं. बहरहाल, सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही स्थानीय निकाय में भी अपना दबदबा बनाए रखेगी या फिर इन चुनावों में हालात कुछ बदले हुए नजर आएंगे? 2024 के आम चुनाव से पहले हो रहे इन स्थानीय निकाय चुनावों को प्रदेश की जनता का राजनीतिक मूड भांपने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

