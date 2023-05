UP Municipal Election 2023: धांधली के बीच पहले चरण का मतदान संपन्न, EVM में 44 हजार उम्मीदवारों की किस्मत कैद, वोटिंग का हाल?

UP Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 मई शाम 5 बजे तक 35.42%, वाराणसी में 38.89% और प्रयागराज में 30.32 फीसदी वोट पड़े.

UP Nagar Nikay Chunav 2023: यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में शाम 5 बजे तक 50 फीसदी से कम मतदान हुआ. ईवीएम में 44 हजार से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत बंद. (ANI Photo)

UP Municipal Election 2023: यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में शाम 5 बजे तक 45 फीसदी से अधिक मतदान हुआ. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी यानी सपा ने मुरादाबाद और सहारनपुर समेत कई स्थानों पर पुलिस और प्रशासन पर मतदान में धांधली करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है. लखनऊ और वाराणसी में 40% से कम हुआ मतदान यूपी चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शााम 5 बजे तक औसतन 45.96 फीसद मतदान हुआ है. चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार 4 मई 2023 की शाम 5 बजे तक लखनऊ में 35.42, वाराणसी में 38.89 और प्रयागराज में 30.32 फीसद वोट पड़े हैं. सपा ने प्रदेश के मुरादाबाद और सहारनपुर जिलों में कई स्थानों पर मतदान में धांधली, मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोकने और पहचान पत्रों की जांच करने के नाम पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है. Wrestlers Protest: कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण से इस्तीफा मांगे पीएम मोदी, पहलवानों को मिले न्याय: कांग्रेस सपा ने की चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्‍य अरविंद कुमार सिंह ने राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त को लिखे पत्र में मुरादाबाद में पुलिस द्वारा पहचान पत्रों की जांच करने के नाम पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की मांग की. उन्‍होंने एक अन्‍य पत्र में गोरखपुर में वार्ड संख्या 39 पर मतदाता सूची से 100-100 मतदाताओं के नाम गायब होने का भी इल्जाम लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. दूसरे चरण की तैयारियां शुरू, 11 मई को होगा मतदान वोट डालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर की कृपा है कि कितना सुहावना मौसम है. जनता नगर की सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं. प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं. पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में नगर निकाय के दूसरे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. राज्य में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है. सीएम आदित्यनाथ ने दिन में अयोध्या, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती में प्रचार किया. 11 मई को इन जिलों के मतदाता डालेंगे वोट पहले चरण में नगर निकायों के 10 मेयर और 820 पार्षदों, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, 2,740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3,645 नगर पंचायत सदस्यों समेत कुल 7,593 पदों के लिए 44 हजार से अधिक उम्मीदवार शिरकत किए. दूसरे चरण में 7 नगर निगम, 96 नगरपालिका और 269 नगर पंचायतों में चुनाव होना है. 11 मई को प्रदेश के मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के करीब 38 जिलों- मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरेया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा. अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर में करोड़ो मतदाता वोट डालेंगे. वोटों की गिनती 13 मई को होगी.